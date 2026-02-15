ATM defiende parquímetros: “El privado se lleva el 80% porque pone todo”

Justifican el reparto 80-20: aseguran que “no se pone un dólar” y que la empresa Technorent asume todo el riesgo hasta 2030

La tarifa mínima es de $ 0,25 por 15 minutos, funcionan con monedas de 5, 10, 25 centavos y 1 dólar.

La controversia sobre la rentabilidad de los parquímetros en Guayaquil se intensifica. Mientras la ciudadanía cuestiona que el grueso de la recaudación por el uso del espacio público termine en las cuentas del consorcio privado TechnoRent, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cierra filas en defensa del modelo de negocio.

Entrevista con la ATM

En entrevista con este Diario, Freddy Granda, director de Planificación de la entidad, argumenta que el Municipio recibe un porcentaje menor porque “no invierte” en la operación, pese a que las cifras revelan una recaudación millonaria que supera la inversión inicial.

Freddy Granda, en entrevista con EXPRESO CHRISTIAN VINUEZA

-EXPRESO: Vamos a las cifras. ¿Cuánto percibe la ATM por recaudación de parquímetros anualmente? ¿Cuánto se recaudó en 2024 y 2025?

GRANDA (ATM): Buenas tardes. Estadísticamente hablando, en el año 2025, del 100% recaudado —que asciende a un total de 2.100.000 dólares—, el Aliado Estratégico tomó el 80% y la ATM recibió el 20%. Esto significa que a la institución ingresaron 420.000 dólares.

- EXPRESO: ¿Esto incluye también lo recaudado por multas?

No. El tema de las multas es un valor aparte. En multas la distribución es a la inversa: la ATM percibe el 80% y el Aliado Estratégico (TechnoRent) el 20%.

(Posteriormente, la ATM remitió el detalle oficial de la recaudación por multas. Según el documento facilitado a este Diario, el total recaudado por infracciones fue de $1.472.060,48. De este monto, el Aliado Estratégico recibió $294.412,10 y la ATM percibió $1.177.648,38 (el 80%). Estas cifras confirman que la mayor inyección de liquidez para la institución proviene de sancionar al conductor y no de la tarifa de parqueo)

- EXPRESO: ¿Qué justificación técnica existe para que el sistema recaude más de 2 millones de dólares por tarifa y el Municipio (ATM) se quede solamente con 420.000?

GRANDA: La inversión inicial de 1.300.000 dólares la hizo el Aliado Estratégico, TechnoRent. Esto correspondió a la instalación de parquímetros, señalización horizontal y vertical. La administración del sistema implica también el mantenimiento electrónico de los aparatos (tres veces al año), el control operativo con bicicletas y motos, y la reposición de equipos dañados. La ATM no invierte ni un dólar en este mantenimiento ni en la operación.

La empresa Parqueo Positivo, cuenta con 63 empleados y una oficina en Urdesa. CHRISTIAN VINUEZA

- EXPRESO: Ingeniero, usted habla de una inversión inicial de 1,3 millones. Pero si miramos la rendición de cuentas de 2024, la ATM pagó a TechnoRent 1,5 millones. Es decir, en un solo año se recupera esa inversión. Y este contrato va hasta 2030...

- GRANDA: Yo creo que usted no tiene claro el asunto. ATM recauda el total y por convenio está obligada a devolverle al Aliado el 80%.

- EXPRESO: Pero ese 80% llega a ser la recuperación de la inversión. Hay un excedente anual millonario que se lleva el privado y del cual ATM no recibe ni medio millón.

- No, recordemos que el mantenimiento anual, la tecnología, la operación y la administración están a cargo de TechnoRent. Mes a mes tienen egresos: nómina, tecnología, reposición. No es dinero neto que se queda el aliado. Lo que ATM hace es auditar y supervisar.

Falta de mantenimiento

- EXPRESO: Esa es una queja ciudadana: equipos que no sirven, aplicaciones que fallan. ¿De qué "mantenimiento efectivo" se habla? Hay informes de Contraloría sobre parquímetros fuera de la aprobación del Concejo y dobles cobros.

- GRANDA: Hay un mantenimiento efectivo que se hace cada tres meses a los aparatos tecnológicos. Y la ATM hace un seguimiento semanal a la recaudación y al estado de los equipos.

- EXPRESO: ¿Entonces admite que en un año el privado recupera la inversión?

- GRANDA: No recupera la inversión total, porque siempre va a haber un egreso. No es neto el dinero que se queda con el aliado.

Las multas aún se emiten con el logo de la administración anterior. CHRISTIAN VINUEZA

- EXPRESO: ¿Por qué no se ha evaluado cancelar este convenio, como hizo Machala? Incluso el alcalde Aquiles Álvarez lo ha calificado de “lesivo”.

- GRANDA: Hay criterios compartidos. Los dueños de negocios en Urdesa, Alborada y Puerto Santa Ana están conformes con la rotación que genera el proyecto. El conductor llega y encuentra parqueo disponible.

- EXPRESO: ¿Pero 80-20 le parece una distribución justa?

- GRANDA: La inversión es total del Aliado. El 80% es para quien administra y da mantenimiento. La ATM no pone un dólar.

- EXPRESO: ¿Y qué alcanza a hacer la ATM con esos 420.000 dólares que recibe?

- GRANDA: Ese dinero se distribuye en señalización vial y mantenimiento de semáforos en las intersecciones donde está el proyecto.

- EXPRESO: Sobre la seguridad: la gente paga por parquear pero no se le garantiza vigilancia. ¿Qué hace el Municipio?

En espacios tarifados, suelen merodear 'cuidadores', quienes cobran montos hasta más altos que los parquímetros. CHRISTIAN VINUEZA

- GRANDA: La seguridad no es responsabilidad de la ATM. Nadie se responsabiliza por robos en vía pública, ni siquiera los centros comerciales en sus parqueos privados. La ATM cobra por el uso del espacio público, no por seguridad.

Contrato "heredado", pero hoy la ATM la dirige quien promocionaba los parquímetros...

- EXPRESO: El Alcalde dijo que este era un contrato "heredado". Pero quien lo socializaba en 2018 como Director de Planificación era Fernando Navas, hoy Gerente General en la administración de Aquiles Álvarez. Son los mismos funcionarios...

- GRANDA: El proyecto inició en 2018 y se ha mantenido porque ha dado resultado en la disponibilidad de parqueos.

- EXPRESO: El Alcalde mencionó la posibilidad de poner parquímetros tras el Omni Hospital (Adace). ¿Hay estudios?

- GRANDA: La ampliación a la zona de la Av. Orrantia debe ser analizada por un comité técnico entre la DUMCE y ATM. No le puedo dar un número de espacios aún, porque depende de respetar los accesos a garajes, clínicas y edificios.

- EXPRESO: También se habló de formalizar a los cuidacarros. ¿Qué han hecho en estos 10 años?

- GRANDA: Tenemos una afectación con los "franeleros" que usan fichas falsas en lugar de monedas; aunque el Aliado nos devuelve ese dinero, es un perjuicio. Estamos en conversaciones con TechnoRent para ver la posibilidad de integrarlos socialmente para que ejerzan vigilancia, similar a un intento que hubo antes con la Policía.

- EXPRESO: Finalmente, ¿por qué defender un contrato que la gente ve como lesivo?

- GRANDA: Porque la ATM no invierte un solo dólar. La inversión y el riesgo son 100% del aliado estratégico. Este sistema ha sido un éxito en otros países y es necesario para que haya rotación.

