El reclamo de la Bahía de Guayaquil: más parqueos, no parquímetros

Problemática. La ciudadanía exige que se designen espacios para parquear vehículos y que no se acumulen en los costados de las vías del centro.

En el centro de Guayaquil también se instalarán parquímetros. Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, en un enlace radial en el que explicó (sin dar mayores detalles) cuándo iniciará esta intervención, que ha dado paso al debate en la ciudad. Sobre todo porque dentro de lo poco que anunció el primer edil, dijo que uno de los puntos donde estarán instalados los dispositivos será la Bahía, el principal motor comercial de la ciudad.

Este anuncio, que tomó por sorpresa a los comerciantes y ciudadanos, generó opiniones divididas. Hay quienes defienden su colocación, argumentando que en zonas como Urdesa y la Alborada, donde están operativos desde hace algunos años, se logró frenar el caos vehicular, que antes se reflejaba en las dos o hasta tres hileras de carros ocupando las calles, esperando que alguien se retire. Y también hay quienes los rechazan, alegando que no solo en la Bahía sino en todo el corazón de Guayaquil, lo que urge son espacios de parqueo.

Comerciantes y ciudadanos reaccionan al anuncio

“En el centro no hay donde estacionarse, no lo ha habido nunca, peor en la Bahía. ¿Ahora esperan que con los parquímetros se logren reordenar las calles? Esa no es la salida, ni la mejor ni la más inmediata. Incluso porque al haber zonas donde ahora está prohibido aparcarse, se podrán posiblemente ya estacionar los vehículos, lo que achicará todavía más las vías. Todo será un relajo”, pronosticó la ciudadana Lupe Osorio.

Al igual que ella, decenas de ciudadanos han alzado la voz para exigir al alcalde que no lleve adelante aún esta propuesta.

“No tenemos nada claro, hay muchos vacíos y confusión. Si de por sí ir por el centro es agobiante, que no debería de serlo… Imaginen lo que sería al tener zonas de aparcamiento, pero en sitios indebidos, que poco o nada mejorarían el problema de la falta de parqueos en el centro”, alegó Jéssica Enderica, residente de la ciudadela 9 de Octubre, quien al menos una vez por semana visita la Bahía para adquirir productos que abastecen su negocio.

Para Franklin Coloma, abogado de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de Enero de la Bahía, las decisiones tomadas por Álvarez no son correctas.

Asegura que en 2023, Álvarez logró derogar el capítulo 2 del ‘Mobiliario a usarse en la Bahía’, permitiendo así que vías como Olmedo, que antes se usaban para estacionarse, ahora estén destinadas a la venta y uso comercial. “Ese fue el inicio del desorden”, sentenció.

Para Coloma, el sector requiere de espacios de parqueo, pero que sean seguros y no obliguen a los ciudadanos y comerciantes a pagar cantidades absurdas por ellos. “Los comerciantes en especial, en promedio, estamos generando entre 10 y 20 dólares al día, con suerte. Tener que pagar parquímetros por ocho horas al día nos restará casi la mitad de las ganancias del día. No es lógico. Eso nos llevará a la ruina”, advirtió, haciendo hincapié en que la presencia de los dispositivos afectaría de una u otra forma el flujo comercial.

En este punto, la ciudadanía coincidió. “La Bahía, el centro en sí, está plagada de delincuentes que te atacan de forma violenta. ¿A quién, por lo tanto, se le ocurriría dejar su vehículo estacionado al aire libre? ¿Qué me tocaría, pagarle a un franelero? ¿A aquellos que incluso te rayan el carro si no les pagas lo que piden? No, yo paso. Si es así, dejaré de ir a la Bahía, o solo lo haré un par de veces al año y ya”, opinó Pamela Jara, quien hizo un llamado a que se levanten mejor torres de parqueo.

“El centro tiene espacio para tenerlos. Hay maneras. Hoy, viendo cómo está la ciudad, uno deja su vehículo solo en espacios donde hay guardianía privada, cámaras, dispositivos de auxilio... Nada de eso tiene el centro”, manifestó.

¿Cuál es la solución?

Para los urbanistas, sin embargo, no es mala la idea de que en los alrededores de la Bahía se instalen parquímetros, siempre que primero se ordene el centro y se cumpla con planes y estrategias adecuadas de ordenamiento vial.

Angélica Peralta, experta en arquitectura y urbanismo, y una de las ganadoras del concurso que precisamente llevó a cabo EXPRESO años atrás para recuperar el centro de la ciudad, es clara al decir que la colocación de dispositivos de este tipo siempre será “el último paso a seguir en un plan de ordenamiento vial”.

“Primero, es necesario que la ciudadanía cuente con un sistema de transporte público eficaz. Y luego, cuando haya espacio además para el peatón y el ciclista, se deberán instalar los parquímetros para fomentar su uso y evitar que las calles se vean llenas de vehículos particulares. Viendo cuál es la realidad del centro en la actualidad, no es lo más recomendable”, argumentó.

Carlos Suco, docente de la carrera de Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, concordó e hizo énfasis en que “si bien la intención del Cabildo se puede centrar en querer descongestionar la ciudad, primero se debe pensar en la mejora del sistema de transporte público, para luego optar por instalar los equipos. Colocarlos así por así, sin acompañar la medida de otras acciones que ayuden a la vialidad, traerá únicamente quejas por parte de la ciudadanía”, agregó.

Por esta razón, ambos especialistas plantean que, además de insistir en la mejora del servicio de transporte, se estudie a fondo el centro para definir los puntos donde podrían ser instalados los equipos. Claro está, con previa socialización.

“Esto no debe aplicarse en cualquier terreno baldío, sino en áreas de activación social como parques, sitios donde se pueda congregar la actividad comercial. Porque si cada calle se convierte en un parqueadero, seguirá el caos”, aseveró Peralta.

Suco, por su parte, propuso que se crezca de forma vertical y/o subterránea en los espacios de parqueo.

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó al Cabildo una entrevista para conocer detalles del programa, estudios realizados y las medidas paralelas que se tomarán para oxigenar el sector, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

“Si el Municipio actúa así por así y no nos da más opciones, pues tocará aceptarlo. Sin embargo, estoy segura de que habrá muchas personas como yo que evitarán ir a sitios donde se sientan vulnerables. Es verdad que el corazón de Guayaquil colapsa, pero siento que hay otras medidas para descongestionarlo”, comentó la ciudadana Doménica Franco.

