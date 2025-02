¿Reducirán los horarios que permanecen activos los parquímetros en Guayaquil?

Aquiles Álvarez, alcalde del Puerto Principal, se refirió al tema de los horarios en que los parquímetros permanecen operativos durante un enlace radial emitido este 12 de febrero. Además de anunciar que en el centro de Guayaquil también se instalarán estos objetos, detalló que están en ‘una lucha’ para reducir el tiempo que permanecen activos.

“En Urdesa, los parquímetros funcionan hasta las 00:00, debido a que es un contrato que se heredó… Yo creo que a partir de las 17:00 no debería cobrarse por estacionarse en los parquímetros”, indicó el burgomaestre. No obstante, esto fue solo un comentario, y no una declaración formal de su parte.

Lo que sí indicó es que han comenzado a trabajar para tratar esta situación, que, según los guayaquileños, ha generado una serie de inconvenientes para los conductores y ha afectado el flujo comercial de los negocios ubicados cerca de los lugares donde se instalaron estos dispositivos. “Nuestra lucha con esta empresa, que ganó hace muchos años el contrato, es los horarios”, aseveró.

Hasta el momento, los ciudadanos reclaman que la presencia de estos dispositivos ha mermado la afluencia de clientes en determinados sectores comerciales de Guayaquil. “Lugares como Urdesa reciben cada vez menos afluencia de ciudadanos debido a la inseguridad, pero cuando colocaron los parquímetros, disminuyó aún más el interés de ir a los restaurantes del sector. Además de arriesgarme a que me roben, debo pagar por estacionarme en la calle, donde ni seguridad tengo. Y ni hablar de los franeleros, porque ellos no hacen nada y también cobran”, comenta el ciudadano Felipe Rendón.

Por esta razón, los guayaquileños han exigido en varias ocasiones que se reduzca el horario que están activos estos objetos, para no afectar los negocios y motivar a los ciudadanos a regresar a Guayaquil, recuperando los espacios públicos que han sido golpeados por la delincuencia.

“Quitenlos o hagan que no estén tanto tiempo activos, porque no nos beneficia ni a los conductores ni a los dueños de negocios. Además, es un despilfarro de dinero, porque está el parquímetro y el franelero esperando por plata, pero para cuidar el carro, no hay nadie. Incluso se llevan piezas y el franelero no sabe qué pasó, y de ATM no hay nadie rondando que garantice que mi carro esté cuidado”, reclama Ignacio Sotomayor.

Más parquímetros

Álvarez detalló que, debido a que el contrato con la empresa encargada de instalar estos dispositivos en la ciudad fue heredado de la administración anterior, el tiempo que permanecen activos y los espacios en los que se ubican ya habían sido definidos antes de su llegada.

Durante su intervención, adelantó que se instalarán más de estos dispositivos en el centro de Guayaquil. Como ejemplo, mencionó los exteriores de la Bahía de Guayaquil, pero no dio detalles sobre cuándo, en qué otros sectores ni los horarios en los que estarán activos.

