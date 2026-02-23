Policía decomisa 378 cangrejos comercializados en Guayaquil en plena veda

Agentes ambientales intervinieron zonas de Nueva Prosperina y la vía Perimetral para frenar la venta irregular del crustáceo

La Unidad Nacional de Policía de Protección del Medio Ambiente (UPMA) ejecutó el decomiso de 378 cangrejos que eran comercializados en distintos puntos de Guayaquil entre el 22 y 23 de febrero de 2026, infringiendo la restricción de captura vigente a nivel nacional.

La intervención técnica, coordinada con el Departamento de Pesca, abarcó vías de alto tránsito y zonas de venta informal. Los agentes retuvieron seis planchas y tres atados del animal tras ejecutar inspecciones en el ingreso al distrito Nueva Prosperina, Puente Lucía y sectores aledaños a la avenida Perimetral.

Devolución al hábitat y control ambiental

Fran Huilca, agente de la UPMA, detalló que la totalidad de los especímenes retenidos fue trasladada y devuelta a su ecosistema en la zona del manglar de Tres Bocas. El procedimiento busca mitigar el impacto de la captura indiscriminada y asegurar la supervivencia de los crustáceos decomisados.

Las autoridades mantienen la restricción extractiva desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo, un lapso que corresponde a la etapa de reproducción biológica de la especie. Durante este periodo, la normativa prohíbe terminantemente la extracción, transporte, posesión y expendio del recurso a nivel nacional.

La institución policial exhortó a la ciudadanía a denunciar los puntos de venta no autorizados para ejecutar las sanciones administrativas correspondientes.

Los operativos sectorizados se mantendrán en diversos establecimientos comerciales y arterias viales de la urbe porteña hasta que concluya la prohibición.

Cangrejos por reintroducir. CORTESÍA

