Andrés Arauz
Andrés Arauz es dirigente del movimiento Revolución Ciudadana.Foto: Archivo.

Correísmo niega vínculo entre Andrés Arauz y el narco Srdan y habla de un "montaje"

La Revolución Ciudadana sostiene que presunto nexo es una narrativa para distraer los problemas del gobierno de Daniel Noboa

El movimiento Revolución Ciudadana se pronunció este 23 de febrero de 2026 para respaldar a su dirigente y excandidato presidencial Andrés Arauz, tras publicaciones que señalan un supuesto vínculo con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan durante la campaña presidencial de 2021.

Un reportaje de diario El Universo publicado este 23 de febrero de 2026 señala que durante las presidenciales de 2021 el narcotraficante Jezdimir Srdan habría puesto al servicio de Andrés Arauz   un vehículo blindado Ford Edge, de placas GTB-3810, según información policial.

La nota publicada, además, señala que operadores del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan habrían mantenido conversaciones con figuras políticas como el asambleísta de CREO y posterior ministro de Gobierno de Guillermo Lasso, Francisco Jiménez, según los extractos del informe policial publicado.

Jezdimir Srdan
El narco serbio Jezdimir Srdan permanece detenido en la cárcel del Encuentro.Cortesía

El correísmo denuncia persecución política

Tras la publicación, el movimiento Revolución Ciudadana, presidido por Gabriela Rivadeneira, salió en defensa de Andrés Arauz. En un comunicado, el correísmo sostiene que la publicación se trata de un relato sin pruebas y un montaje contra Arauz.

Fotografía de archivo del ministro de Gobierno de Ecuador, el exasambleísta Francisco Jiménez.

Francisco Jiménez niega vínculos con narco serbio y advierte acciones legales

"No es la primera vez que se recurre a la fabricación de relatos sin pruebas, al uso de supuestos 'testimonios' y a la distorsión deliberada de los hechos con el único objetivo de atacar a los líderes del progresismo ecuatoriano", se pronunció el correísmo.

La Revolución Ciudadana, además, recuerda que acusaciones similares en contra de Andrés Arauz ya han sido archivadas por la justicia, demostrando el carácter "persecutorio político y no periodístico" de los señalamientos contra Arauz.

Supuesto vínculos de Arauz son un distractor

Por otra parte, el movimiento Revolución Ciudadana también sostiene que la publicación del supuesto vínculo entre Andrés Arauz y el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan es un distractor de las falencias del gobierno del presidente Daniel Noboa.

"Mientras el país enfrenta escándalos reales que involucran redes criminales, infiltración en instituciones del Estado y estructuras de protección del narcotráfico, ciertos medios y periodistas prefieren desviar la atención con montajes mediáticos", acotó el correísmo en su comunicado.

El correísmo, además, advierte que este nuevo señalamiento en contra de Arauz no es aisaldo y que responde a una persecución sistemática en contra de los líderes de la región. "Forman parte de un patrón regional e internacional, utilizado para desacreditar y anular a las fuerzas progresistas", finalizó el corre´simo.

