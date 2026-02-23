Francisco Jiménez niega vínculos con narco serbio y advierte acciones legales

Exministro de Gobierno cuestionó que no se contrastara su versión. Exigió rectificación y la publicación de su carta

El exministro de Gobierno Francisco Jiménez rechaza las aseveraciones que un medio publicó, en torno a una investigación judicial.

El exministro de Gobierno Francisco Jiménez se pronunció a través de su cuenta personal en X (antes Twitter) sobre un reportaje publicado por un medio de comunicación. En esa publicación, el político difundió la respuesta que envió a la firma periodística para fijar su postura.

El reportaje de El Universo, basado en una investigación policial y en cooperación con agencias internacionales sobre el caso Finisterra, señala que operadores del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan habrían mantenido conversaciones con figuras políticas. Entre las menciones, según el artículo, aparecen el nombre y fotografías de Jiménez, entonces asambleísta de CREO y posteriormente ministro de Gobierno.

Jiménez niega vínculos y cuestiona el contenido

En uno de los mensajes, Srdan presuntamente afirmaba contar con su respaldo y sugería que ese vínculo podría facilitar operaciones de narcotráfico. Esa versión fue rechazada por el exfuncionario, quien negó cualquier relación con el señalado.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Carmigniani en CNN: “Intentan tomarse los medios por la vía de la propiedad”

Presidente vincula presunta baja de homicidios en Guayaquil con captura de Álvarez Leer más

Para Jiménez, el medio estaría haciendo “eco de conjeturas entre prontuarios”. Sostuvo además que lo publicado carece de sustento y cuestionó la forma en que se presentan las referencias a su nombre.

Además, cuestionó que el periodista no haya contrastado la información antes de su publicación. “Yo tenía al menos el derecho constitucional de que el Diario contraste la información conmigo, pero nada de eso ocurrió, nunca, ni siquiera una llamada”, reclamó.

A su juicio, la publicación constituye un “agravio en mis 20 años de carrera política” y la calificó como “especulaciones infamantes”. Señaló que el reportaje sugiere que, “de acuerdo con las investigaciones”, con ese supuesto respaldo podrían mover la “te”, es decir, una tonelada de droga.

Exige rectificación y advierte acciones legales

Jiménez solicitó al medio que publique su carta “en el mismo espacio, hora y tiraje”. Además, pidió una rectificación y retractación de lo afirmado en el reportaje y advirtió que, de no ocurrir, iniciará acciones legales contra el periódico.

En relación con el reportaje digital e impreso publicado hoy por Diario El Universo, titulado “Chats revelan una presunta cercanía de operadores del narco serbio Jezdimir Srdan y políticos como Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana”, hago conocer mi respuesta enviada al Diario pic.twitter.com/7vRk8ooWcX — Francisco Jiménez S. (@panchojimenezs) February 23, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!