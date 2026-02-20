Presidente vincula presunta baja de homicidios en Guayaquil con captura de Álvarez

Noboa negó persecución política en el caso del alcalde de Guayaquil y arremetió contra la periodista cubana Alondra Santiago

El presidente de Ecuador Daniel Noboa afirmó que la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no es persecución política.

El presidente Daniel Noboa afirmó que, desde la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, las muertes violentas se han reducido en el puerto principal. La declaración la realizó durante una entrevista radial en la que abordó la situación de seguridad en la ciudad.

El Caso Goleada y la investigación fiscal

Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 con fines de formulación de cargos dentro del denominado Caso Goleada. En este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga la presunta existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria.

Según la entidad, el esquema habría operado mediante un entramado societario orientado a delinquir y a defraudar al Estado. Las indagaciones apuntan a supuestas operaciones empresariales irregulares utilizadas para ese propósito.

LE PODRÍA INTERESAR: Alerta por posible epidemia de tuberculosis y neumonía en Ecuador

RELACIONADAS SNAI desmiente presunto ataque contra Aquiles Álvarez en la Cárcel de Cotopaxi

Noboa justifica sus giras internacionales: “No estamos paseando” Leer más

El alcalde cumple prisión preventiva desde el 12 de febrero en el Centro de Privación Provisional de Libertad Cotopaxi No. 1. No obstante, su defensa informó que el juez del caso admitió a trámite el recurso de apelación presentado contra la medida.

Gobierno niega persecución política

De acuerdo con Noboa, “desde que se capturó al alcalde criminal han caído las muertes violentas en el Distrito Metropolitano de Guayaquil”. El mandatario sostuvo que el índice cayó en un 26 % y cuestionó si esa reducción podía considerarse una coincidencia.

Asimismo, el presidente afirmó que el Gobierno no persigue personas, sino delitos y responsables de hechos criminales. En ese contexto, insistió en que no existe persecución política en el proceso.

Señalamientos a asambleístas y crimen organizado

También señaló que ciertos asambleístas tendrían vínculos con grupos de delincuencia organizada. Aunque indicó que esas relaciones deben evidenciarse, no mencionó nombres de los supuestos implicados.

El mandatario también criticó mensajes dirigidos a su hijo menor en redes sociales. Aseguró que cuentas que atribuyó a simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana difundieron publicaciones en las que desean que el niño sufra lo mismo que el alcalde de Guayaquil.

LE INVITAMOS A LEER: Intervención a GRANASA desata alertas por presión a la prensa independiente

Daniel Noboa anunció que el Gobierno Nacional "hará base" en Guayaquil Leer más

Cruce con Alondra Santiago

Además, el presidente cuestionó a la periodista cubana Alondra Santiago, a quien señaló por no pronunciarse frente a los ataques mediáticos dirigidos a su hijo menor, quien es cercana al correísmo. En ese contexto, afirmó que ha sido objeto de descalificaciones personales y reclamó la ausencia de voces que —dijo— suelen condenar la violencia en el debate público.

El mandatario cuestionó la falta de pronunciamientos ante los ataques dirigidos a su hijo menor y preguntó: “¿Dónde están, ahí sí, los voceros de lo íntegro, de lo inmaculado y puro? ¿Eso no les parece violencia, eso no les parece ataques?”, subrayó. Además, descalificó a la periodista cubana Alondra Santiago, a quien se refirió con términos ofensivos ("la desquiciada esta”) y afirmó que había sido deportada, pero ella salió de Ecuador rumbo a México en junio de 2024.

Esto, luego de que la Cancillería de Ecuador revocara su visa de amparo. La decisión se tomó tras un informe reservado del Ministerio del Interior de Ecuador, que advertía una alerta por supuestos actos contra la seguridad pública y del Estado.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.