Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador, oro inédito en atletismo y barre en el judo

Ecuador continúa la cosecha de medallas en el evento multideportivo que abre el ciclo olímpico rumbo a los Los Ángeles 2028

Ecuador consiguió el primer Oro de la modalidad de relevos 4x100 en los Juegos Bolivarianos 2025.

Primera vez que se realiza un relevo mixto de 4x100 en unos Juegos Bolivarianos y Ecuador fue quien puso la firma. El equipo integrado por Katriel Angulo, Nicole Caicedo, Anderson Marquinez y Gabriela Suárez hizo historia en este tipo de eventos al cronometrar 41.520 segundos en el estadio nacional de Lima en Perú.

La prueba, que también hará su estreno en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tuvo a los tricolores como principales figuras. Angulo arrancó como partidor, seguido por Caicedo, luego fue el turno para Marquinez, mientras que Suárez fue la encargada del remate para conseguir un oro sirve además como primera marca oficial de esta modalidad en el ámbito bolivariano.

“Es un sentimiento de reencuentro porque hace tiempo no teníamos oportunidad de disputar una medalla a la par con los países a nivel bolivariano y lo hicimos de la mejor manera, con pie derecho”, valoró Katriel Angulo.

“Nos vamos muy contentos de ser los primeros campeones de este relevo 4×100 en estos Juegos Bolivarianos; en esta prueba es un sentimiento muy grande que tenemos”, acotó. Mientras que Gabriela Suárez contempló el carácter novedoso de la competencia.

“Es una prueba nueva y estuvimos practicando y mentalizándonos para lo que veníamos a hacer acá; he venido preparándome súper bien primero para el Mundial en Tokio y después para estos Juegos Bolivarianos”.

Este martes 2 de diciembre, hasta el cierre de la edición, Maribel Caicedo había sumado una plata más para el atletismo tricolor tras finalizar segunda en la prueba de 100 metros con vallas en un tiempo de 13.44 segundos.

Dominio ecuatoriano en Judo

El equipo ecuatoriano de Judo se llevó tres medallas de oro en el certamen. Cortesía

Otra de las cosechas tricolores importantes en las últimas horas fue el triple oro del equipo ecuatoriano de judo con los primeros lugares de Jonathan Benavides en -66 kg, Astrid Gavidia en -57 kg, y Juan Pablo Ayala en -60 kg; mientras que Alfredo Valdivieso (-73 kg) y Erika Jara (-48 kg) conquistaron medallas de bronce.

Gavidia llegó a la final tras obtener sendas victorias en sus respectivos combates en los que enfrentó a rivales de Perú, Colombia y Venezuela. En la pelea por la presea de oro, derrotó a la venezolana Audreys Pacheco.

“Estoy muy contenta, fue una medalla que vine a buscar, sabía que iba a llegar a esa final, a pesar de que estuvieron duros los combates, pero vine por el oro y gracias a Dios todo salió bien”, comentó Gavidia. “Me vine preparando para esto y creo que eso fue lo que me ayudó a imponerme a mis competidoras, la semifinal también fue muy dura, pero esta vez logre imponerme”.

