Jácome buscó respaldo político en el Pleno antes del trámite de su reforma en el CAL

La legisladora por Acción Democrática Nacional busca reformar el COIP. Su iniciativa fue presentada el lunes 15 de diciembre

La legisladora oficialista, Diana Jácome, busca reformar el COIP para que algunos delitos no sean prescriptibles.

Aunque Diana Jácome, legisladora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de eliminar la prescripción en delitos de alta gravedad vinculados al terrorismo y al crimen organizado, como narcotráfico, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía infantil y minería ilegal, aprovechó la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para proponer la aprobación de un exhorto para el tratamiento de su iniciativa. El organismo legislativo sesionó el martes 16 de diciembre.

El lunes 15 de diciembre, Jácome junto con otros legisladores de la bancada oficialista, señaló que para eso se requiere la modificación del numeral 4 del artículo 16 del COIP. Pero esto solo sería para siete delitos: terrorismo, tráfico de drogas, sicariato, secuestro, actividad ilícita de minería, trata de personas y pornografía infantil.

En la sesión No. 57 de la Asamblea Nacional, Jácome solicitó un cambio del orden del día para aprobar una amonestación: “Exhortar a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional en el respaldo a las reformas constitucionales y legales orientadas a combatir la inseguridad, fortalecer el sistema de Justicia y enfrentar con firmeza al crimen organizado”.

Este cambio del orden del día, señaló Jácome, “no es con la intención de dilatar tiempo”, sino que era para que los ecuatorianos vean que “hay legisladores comprometidos con el Ecuador, que queremos cambios, pero esos cambios también deben venir de consensos (...) para fortalecer nuestra normativa”. Esto como preámbulo, antes que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) "direccione estos proyectos a la Comisión de Justicia”.

Jácome expresó que “como bancada hemos presentado dos proyectos importantes: el de enmienda y el de reforma al Código Orgánico Integral Penal”, por lo que `pidió a los legisladores que vayan a la comisión y hagan sus observaciones, antes de que el informe final llegue al Pleno.

Por otro lado, sostuvo que la reforma al artículo 35 “no es un retroceso de derechos, ciudadanos”, sino que "es una corrección necesaria que se hace en nuestra Constitución”. Además, indicó que los privados de libertad no van a perder sus derechos, sino que se “trasladan al capítulo de derechos de protección”.

¿Qué dijeron los legisladores?

Sobre esto, Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, manifestó que “yo por exhorto no voto, nunca he votado (...); pero esta vez nos vamos a exhortar a nosotros mismos. Me está pidiendo que vote a favor de exhortarme a mí mismo”.

Por su parte, Viviana Veloz, asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, comentó que está de acuerdo que hay delitos que deben ser imprescriptibles; pero “es más, hay delitos que deben ser juzgados en ausencia”.

Sin embargo, indicó que para hacer la reforma legal que pide Jácome, “lo correcto es presentarlo por enmienda constitucional y que eso lo califique la Corte (Constitucional), y luego regrese a esta legislatura para debatirlo en dos debates”. Aseguró que “todo lo que sea necesario para combatir al crimen organizado, para combatir a las mafias, narcotráfico, tráfico, a los distorsionadores que le están arrebatando la paz a las familias de mi provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas van a contar con mi apoyo, pero presentando de forma correcta, por la vía jurídica idónea y adecuada”.

Serrano coincidió con Veloz y aseveró que, pese a estar completamente de acuerdo con que esos delitos sean imprescriptibles, “lamentablemente la norma constitucional nos convoca a que tengamos que hacerlo vía enmienda o reforma constitucional; eso nos dirá la Corte Constitucional en su momento”. Además, expuso que, en 2018, el expresidente Lenín Moreno, vía consulta popular, propuso que los delitos sexuales a menores de edad sean imprescriptibles, “y desde esa fecha ya los delitos sexuales a menores de edad son imprescriptibles. Es decir, ya hay antecedentes”.

Al final, la moción obtuvo el respaldo legislativo.

