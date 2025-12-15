Bancada oficialista impulsa reforma al COIP para que delitos graves no prescriban

Se plantea eliminar la prescripción en delitos de alta gravedad vinculados al terrorismo y crimen organizado

Este 15 de diciembre de 2025, la bancada oficialista planteó una reforma al Código Orgánico Integral Penal.

La bancada oficialista planteó este 15 de diciembre de 2025 una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de eliminar la prescripción en delitos de alta gravedad vinculados al terrorismo y al crimen organizado, como narcotráfico, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía infantil y minería ilegal.

La iniciativa fue presentada por la asambleísta Diana Jácome, integrante de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), quien explicó que la propuesta busca cerrar una de las principales estrategias utilizadas por las organizaciones criminales: huir del país, ocultarse durante años y regresar cuando la acción penal ha prescrito.

El proyecto legislativo plantea la modificación del numeral 4 del artículo 16 del COIP, con el fin de que la acción penal y la pena no se extingan con el paso del tiempo en casos considerados de alto impacto social y con vínculos transnacionales.

Entre los delitos incluidos constan terrorismo, tráfico de drogas, sicariato, secuestro, actividad ilícita de minería, trata de personas y pornografía infantil.

“La prescripción se ha convertido en un refugio para delincuentes. Las mafias huyen, se esconden y esperan que el tiempo borre sus crímenes, dejando una profunda sensación de impunidad”, sostuvo Jácome.

Según dijo, la reforma permitirá que, aun cuando los responsables abandonen el país, la justicia siga vigente: “Si se esconden, serán perseguidos internacionalmente; si regresan, serán detenidos”.

La legisladora subrayó que el objetivo de la propuesta es dotar al sistema judicial de herramientas firmes para enfrentar al crimen organizado y proteger a las víctimas, en especial a niños y adolescentes, quienes, según advirtió, han sido los más afectados por delitos que hoy prescriben. “¿A quién perjudica que estos delitos no prescriban? Solo a quienes están inmersos en actividades que dañan gravemente a la sociedad”, enfatizó.

"Evitar la impunidad estructural"

Desde el bloque proponente se argumenta que la imprescriptibilidad de estos delitos persigue un fin constitucionalmente válido, al evitar la impunidad estructural de conductas delictivas que representan una amenaza directa contra la seguridad pública, la paz ciudadana y el Estado de Derecho.

Además, se sostiene que esta medida es idónea y proporcional, considerando que las organizaciones criminales cuentan con mecanismos para ocultar pruebas y obstruir la justicia.

La reforma, según Jácome, también fortalecerá la tutela judicial efectiva de las víctimas y contribuirá a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, al garantizar que la persecución penal no dependa únicamente de la capacidad inmediata del Estado, sino de la gravedad de los hechos y del interés superior de la sociedad.

El proyecto deberá ingresar formalmente a la Asamblea Nacional y atravesar el proceso legislativo correspondiente, que incluye el análisis en comisión y el debate en el Pleno.

