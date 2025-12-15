Aquiles Álvarez, citado el 24 de diciembre a audiencia por el caso Triple A

El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso, citando al alcalde de Guayaquil y a otros 21 procesados

La audiencia de juicio del caso Triple A contra Aquiles Álvarez y otros 21 procesados se realizará el 24 de diciembre de 2025 en Quito.

El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado oficializó que la audiencia de juicio del denominado caso Triple A se adelantará para diciembre, pese a que inicialmente estaba prevista entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. La decisión implica que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otros 21 procesados, deberá comparecer en plenas festividades navideñas.

De acuerdo con el oficio emitido por el Tribunal, el adelanto responde a la “aplicación del principio de celeridad” y a la “disponibilidad de la agenda” de la sala judicial. Así, el proceso se desarrollará el 24 de diciembre a las 14:30 y continuará entre el 28 y el 30 de diciembre, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en Quito.

La notificación fue enviada el 12 de diciembre a los abogados de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.

Reacciones de la defensa

El abogado Javier Rojas, defensor de José Cevallos Avellán, uno de los procesados, calificó la decisión como “sorprendente y sospechosa”. Según su criterio, nunca había visto un caso en el que la justicia ecuatoriana adelante un juzgamiento. “Lo hacen para estas fechas, imagínese, prácticamente el feriado de Navidad y casi al fin de año”, señaló.

Rojas considera que la disputa política entre el alcalde Álvarez y el presidente de la República, Daniel Noboa, está influyendo en el proceso y arrastrando a los demás acusados. Además, advirtió que los abogados fueron notificados de que podrían ser sancionados en caso de no asistir y que, de ser necesario, se designará un defensor público para quienes falten. Esto genera preocupación, pues muchos defensores tenían viajes planificados o audiencias previamente agendadas para esas fechas.

Aquiles Álvarez alerta de posible allanamiento a sus abogados antes de audiencia Leer más

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

El proceso judicial se centra en la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. La investigación se originó el 12 de julio de 2024, cuando Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Álvarez, su círculo cercano y varias empresas vinculadas.

Entre las compañías señaladas figuran Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, acusadas de participar en un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

Los acusados del caso

En total, 22 personas naturales y jurídicas están bajo investigación en el caso Triple A. Entre ellas se encuentran:

Aquiles David Álvarez Henríques, alcalde de Guayaquil.

Fernando Xavier Viteri Henríques.

José Ricardo Cevallos Avellán.

Raúl Arnoldo Zambrano Orellana.

Juan Dionisio Araujo Saldarriaga.

Fausto Vinicio Vaca Gonzaga.

Edgar Moisés Flores Torres.

Edgar Edmundo Campoverde Abril.

Rosa Marbella Ortiz González.

Lady Juliana Cedeño Toala.

Jessenia Monserrate Vélez Orellana.

Cubi Troya.

Juan Carlos Arias Tapia.

Gloria María Salazar Solano.

María Elisa Criollo Espadero.

Olga Cecilia Ortega Loaiza.

Además de las personas naturales, se investigan empresas como:

Fuelcorp S.A.

Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.

Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.

Indudiesel S.A.

Harsajudi S.A.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!