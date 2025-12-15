Expreso
aquiles
La audiencia de juicio del caso Triple A contra Aquiles Álvarez y otros 21 procesados se realizará el 24 de diciembre de 2025 en Quito.Cortesía

Aquiles Álvarez, citado el 24 de diciembre a audiencia por el caso Triple A

El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso, citando al alcalde de Guayaquil y a otros 21 procesados

  • Nadia Larco Bravo

El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado oficializó que la audiencia de juicio del denominado caso Triple A se adelantará para diciembre, pese a que inicialmente estaba prevista entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. La decisión implica que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otros 21 procesados, deberá comparecer en plenas festividades navideñas.

De acuerdo con el oficio emitido por el Tribunal, el adelanto responde a la “aplicación del principio de celeridad” y a la “disponibilidad de la agenda” de la sala judicial. Así, el proceso se desarrollará el 24 de diciembre a las 14:30 y continuará entre el 28 y el 30 de diciembre, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en Quito.

La notificación fue enviada el 12 de diciembre a los abogados de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.

Reacciones de la defensa

El abogado Javier Rojas, defensor de José Cevallos Avellán, uno de los procesados, calificó la decisión como “sorprendente y sospechosa”. Según su criterio, nunca había visto un caso en el que la justicia ecuatoriana adelante un juzgamiento. “Lo hacen para estas fechas, imagínese, prácticamente el feriado de Navidad y casi al fin de año”, señaló.

Rojas considera que la disputa política entre el alcalde Álvarez y el presidente de la República, Daniel Noboa, está influyendo en el proceso y arrastrando a los demás acusados. Además, advirtió que los abogados fueron notificados de que podrían ser sancionados en caso de no asistir y que, de ser necesario, se designará un defensor público para quienes falten. Esto genera preocupación, pues muchos defensores tenían viajes planificados o audiencias previamente agendadas para esas fechas.

AQUILES ALVAREZ ALCALDE DE GUAYAQUIL

Aquiles Álvarez alerta de posible allanamiento a sus abogados antes de audiencia

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

El proceso judicial se centra en la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. La investigación se originó el 12 de julio de 2024, cuando Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Álvarez, su círculo cercano y varias empresas vinculadas.

Entre las compañías señaladas figuran Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, acusadas de participar en un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

Los acusados del caso

En total, 22 personas naturales y jurídicas están bajo investigación en el caso Triple A. Entre ellas se encuentran:

  • Aquiles David Álvarez Henríques, alcalde de Guayaquil.
  • Fernando Xavier Viteri Henríques.
  • José Ricardo Cevallos Avellán.
  • Raúl Arnoldo Zambrano Orellana.
  • Juan Dionisio Araujo Saldarriaga.
  • Fausto Vinicio Vaca Gonzaga.
  • Edgar Moisés Flores Torres.
  • Edgar Edmundo Campoverde Abril.
  • Rosa Marbella Ortiz González.
  • Lady Juliana Cedeño Toala.
  • Jessenia Monserrate Vélez Orellana.
  • Cubi Troya.
  • Juan Carlos Arias Tapia.
  • Gloria María Salazar Solano.
  • María Elisa Criollo Espadero.
  • Olga Cecilia Ortega Loaiza.
Además de las personas naturales, se investigan empresas como:

  • Fuelcorp S.A.
  • Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
  • Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
  • Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
  • Indudiesel S.A.
  • Harsajudi S.A.

