Aquiles Álvarez, citado el 24 de diciembre a audiencia por el caso Triple A
El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso, citando al alcalde de Guayaquil y a otros 21 procesados
El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado oficializó que la audiencia de juicio del denominado caso Triple A se adelantará para diciembre, pese a que inicialmente estaba prevista entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. La decisión implica que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otros 21 procesados, deberá comparecer en plenas festividades navideñas.
De acuerdo con el oficio emitido por el Tribunal, el adelanto responde a la “aplicación del principio de celeridad” y a la “disponibilidad de la agenda” de la sala judicial. Así, el proceso se desarrollará el 24 de diciembre a las 14:30 y continuará entre el 28 y el 30 de diciembre, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en Quito.
La notificación fue enviada el 12 de diciembre a los abogados de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.
Reacciones de la defensa
El abogado Javier Rojas, defensor de José Cevallos Avellán, uno de los procesados, calificó la decisión como “sorprendente y sospechosa”. Según su criterio, nunca había visto un caso en el que la justicia ecuatoriana adelante un juzgamiento. “Lo hacen para estas fechas, imagínese, prácticamente el feriado de Navidad y casi al fin de año”, señaló.
Rojas considera que la disputa política entre el alcalde Álvarez y el presidente de la República, Daniel Noboa, está influyendo en el proceso y arrastrando a los demás acusados. Además, advirtió que los abogados fueron notificados de que podrían ser sancionados en caso de no asistir y que, de ser necesario, se designará un defensor público para quienes falten. Esto genera preocupación, pues muchos defensores tenían viajes planificados o audiencias previamente agendadas para esas fechas.
¿Qué se investiga en el caso Triple A?
El proceso judicial se centra en la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. La investigación se originó el 12 de julio de 2024, cuando Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Álvarez, su círculo cercano y varias empresas vinculadas.
Entre las compañías señaladas figuran Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, acusadas de participar en un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
Los acusados del caso
En total, 22 personas naturales y jurídicas están bajo investigación en el caso Triple A. Entre ellas se encuentran:
- Aquiles David Álvarez Henríques, alcalde de Guayaquil.
- Fernando Xavier Viteri Henríques.
- José Ricardo Cevallos Avellán.
- Raúl Arnoldo Zambrano Orellana.
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga.
- Fausto Vinicio Vaca Gonzaga.
- Edgar Moisés Flores Torres.
- Edgar Edmundo Campoverde Abril.
- Rosa Marbella Ortiz González.
- Lady Juliana Cedeño Toala.
- Jessenia Monserrate Vélez Orellana.
- Cubi Troya.
- Juan Carlos Arias Tapia.
- Gloria María Salazar Solano.
- María Elisa Criollo Espadero.
- Olga Cecilia Ortega Loaiza.
Además de las personas naturales, se investigan empresas como:
- Fuelcorp S.A.
- Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
- Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
- Indudiesel S.A.
- Harsajudi S.A.
