AQUILES ALVAREZ ALCALDE DE GUAYAQUIL
El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, confirmó que estará presente en la audiencia de juicio del caso Triple A, sobre presunto tráfico de combustible.ARCHIVO: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Aquiles Álvarez alerta de posible allanamiento a sus abogados antes de audiencia

La audiencia de juicio del caso Triple A, sobre presunto tráfico de combustible, se adelantó para el 24 de diciembre de 2025

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alertó este 14 de diciembre de 2025 sobre amenazas contra sus abogados, previo a la audiencia de juicio del caso Triple A, adelantada para la víspera de Navidad, en el que está procesado por la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles.

A través de su cuenta de X, el alcalde Álvarez alertó de que "se pretende allanar y amedrentar a nuestros abogados antes de la audiencia del 24 de diciembre". Sin embargo, aclaró que no se siente intimidado y que estará presente en el inicio del juicio del caso Triple A.

¿Quién está detrás del posible allanamiento a los abogados de Álvarez?

De acuerdo con el pronunciamiento de Aquiles Álvarez, la fiscal Ivonne Proaño es quien estaría detrás del posible allanamiento a los abogados del alcalde. Semanas atrás, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la manifiesta negligencia de Proaño.

"La misma que enfrenta múltiples cuestionamientos y cuya destitución se pide por graves irregularidades, hoy actúa desde la desesperación", acotó el alcalde Álvarez, quien insistió en que estas acciones están relacionadas con la "persecución" en su contra.

"Vincúlenos pronto, conforme dicta la agenda suya y de Neira", dice Álvarez

El alcalde Aquiles Álvarez también aprovechó para enviar un mensaje a la fiscal Proaño: "Vincúlenos pronto, conforme dicta la agenda suya (Proaño) y de (José Julio) Neira, estoy ansioso por ver su teoría de lavado de activos, teoría que deberá probar hasta la saciedad".

Álvarez, además, recordó que el poder es efímero y que "los que están hoy ya no estén en el poder, la van a abandonar y usted tendrá que probar todas sus teorías mentirosas, así que estoy desesperado porque nos vincule y nos lleve a juicio. No pierda tiempo. !Hágalo ya!".

