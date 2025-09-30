Aquiles Álvarez: "Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución"

El alcalde de Guayaquil reaccionó a la decisión de un tribunal de negar la prisión preventiva en su contra

“Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución. Seguimos trabajando por Guayaquil, que sigue siendo increíblemente independiente. Nada detiene a Guayaquil”, declaró el alcalde Aquiles Álvarez tras conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Anticorrupción, que este martes 30 de septiembre negó el pedido de prisión preventiva solicitado en su contra por la Fiscalía dentro del denominado caso Triple A.

La Fiscalía había argumentado que el funcionario incumplió con la presentación judicial fijada para el 1 de septiembre. Sin embargo, el tribunal concluyó que las medidas alternativas ya impuestas resultan proporcionales y suficientes.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez a la Fiscalía: “Si quieren, voy preso. Me avisan")

Los jueces tomaron en cuenta que ese mismo día Álvarez viajó a Quito para asistir a una reunión de seguridad convocada por la Cancillería y el Ministerio del Interior, en el marco de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, por lo que no se configuraba una alerta de incumplimiento.

En la audiencia del 29 de septiembre, el abogado defensor Ramiro García alegó que la inasistencia estaba legítimamente justificada y pidió al tribunal que levante la orden de portar grillete electrónico, al considerar que el alcalde mantiene una agenda pública y no representa riesgo de fuga.

Además, recordó que Álvarez ha cumplido con las demás presentaciones, de manera presencial en Quito o de forma telemática.

Aquiles Álvarez sigue en funciones

El empresario José Ricardo Cevallos Avellán, también procesado, tampoco recibió prisión preventiva, pese al pedido de la Fiscalía. Con esta resolución, Álvarez continuará en funciones bajo la condición de acatar las disposiciones judiciales hasta la audiencia de juzgamiento.

El caso Triple A se originó en julio de 2024, a partir de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que reportó presuntas irregularidades en la venta de diésel vinculadas a empresas ligadas a Álvarez y su familia.

