Aquiles Álvarez a la Fiscalía: “Si quieren, voy preso. Me avisan"

El alcalde de Guayaquil responde a la Fiscalía, asegura que su ausencia del 1 de septiembre estuvo justificada

Aquiles Álvarez desafía a la Fiscalía tras el pedido de prisión preventiva por no firmar el 1 de septiembre, asegurando que su ausencia estuvo justificada por una reunión oficial en Quito.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó duramente a la Fiscalía del Guayas tras el pedido de cambiar sus medidas cautelares y de prisión preventiva por no haberse presentado el pasado 1 de septiembre a firmar en la entidad.

“La fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia. Piden cambiar medidas y prisión por no ‘comparecer’ a firmar el 1 de septiembre en fiscalía del Guayas”, publicó en cuenta oficial de X la tarde de este 17 de septiembre

Álvarez dice que estaba en reunión oficial en Quito

El alcalde explicó que ese día se encontraba en Quito, atendiendo una invitación de la canciller de la República para tratar temas de seguridad nacional antes de la visita del senador estadounidense Marco Rubio. Según Álvarez, su asistencia estaba documentada y fue comunicada al Tribunal que lleva su caso.

La fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia.

Piden cambiar medidas y prisión por no “comparecer” a firmar el 1 de septiembre en fiscalía del guayas.

“Fue público, hasta rueda de prensa hubo. Está plenamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso. Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores. Me avisan”, añadió Álvarez en su mensaje.

Fiscalía pide audiencia: alcalde acusa persecución política

El tuit del alcalde estuvo acompañado de un documento oficial de la Fiscalía General del Estado, en el que el agente fiscal Dennis Villavicencio indica que Álvarez no se presentó el lunes 1 de septiembre, según los registros de comparecencia. La Fiscalía solicita a los jueces del Tribunal de Garantías Penales Especializado que señalen día y hora para la audiencia correspondiente.

Este episodio se suma a la serie de cuestionamientos públicos que Álvarez ha hecho contra la Fiscalía, a la que acusa de persecución política en el marco de su proceso por presuntos delitos de corrupción.

Álvarez enfrenta cargos por presunta corrupción en el denominado Caso Triple A, una investigación que involucra a él y a su familia por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados.

Como parte del proceso, se ha dispuesto el uso de grillete electrónico para Álvarez, quien ha calificado la acusación como una persecución política.

Caso Triple A ya tiene fecha para la audiencia de juicio: ¿Cuándo será?



El caso Triple A, que investiga un presunto comercio irregular de combustibles, enfrenta un momento clave con el inicio de la audiencia de juzgamiento en contra de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.

En este caso esta siendo investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

La fecha de la audiencia de juicio en el caso Triple A



De acuerdo con el expediente del caso, la audiencia de juzgamiento del caso Tripla A será a las 8:30 del 21 de enero de 2026 de manera presencial en la sala de audiencias ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte.

El Tribunal encargado de llevar adelante la audiencia de juicio del caso está integrado por Carlos Serrano Lucero y Víctor Barahona Cunalata, en reemplazo de Gabriela Cosette Lara Tello, quien mantiene en su contra una medida preventiva de suspensión impuesta por la Judicatura.

Asimismo, además del Ministerio Público y Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador figuran como acusadores particulares en el caso Triple A.

Álvarez solicita pruebas testimoniales



Según el expediente, Álvarez, solicitó pruebas testimoniales para la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, que investiga el presunto delito de comercio irregular de combustibles.

El alcalde Álvarez, de acuerdo al expediente, solicitó la prueba testimonial de Arturo Barreiro, Álvaro Mejía, Jessica Alexandra Montesdeoca Garzón, Luis Gabriel Velasco, Christian Andrés Ojeda Ruiz y Nicole Dixiana Bermúdez Peña.

