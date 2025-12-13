Partidos, en medio de sus crisis, intentan reorganizarse para las seccionales

ADN cambió de cabeza en su dirección nacional. RC apunta a resolver pugnas en la convención. El PSC quiere recuperar Guayas

El 2026 será un año preelectoral. Los partidos y movimientos políticos enfrentan un desafío después de que en la consulta popular 2025 no tuvieron un rol protagónico y fueron superados por las iniciativas ciudadanas, que marcaron no solo el debate sino también el primer revés electoral para el presidente Daniel Noboa.

Por ahora, las organizaciones políticas tratan de reorganizarse y un dato cobra relevancia: ADN, el movimiento político del presidente Noboa, por primera vez se presentaría a unas elecciones seccionales.

ADN, por primera vez a unas seccionales

Hasta ahora, el Gobierno ha echado mano de su bancada en la Asamblea Nacional para dar paso a sus iniciativas. Pero no tiene injerencia, al menos no directa, en los municipios y prefecturas. De hecho, mantiene una pugna con municipios como el de Guayaquil, del alcalde Aquiles Álvarez, y desde las fiestas de Quito con Pabel Muñoz, alcalde de la capital.

ADN parece tener en mente el próximo proceso, pero sobre todo los resultados en la consulta popular, en la cual no ganó en ninguna de las cuatro preguntas que planteó.

Después de ese revés ensayó un cambio en la dirección del movimiento. Ahora, la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, es la directora nacional de ADN. “Las transformaciones nunca son fáciles, pero siempre empiezan con la convicción de que este país merece algo mejor”, escribió al anunciar su nuevo cargo.

¿Cómo se explica este cambio en ADN?

La legisladora y también directora provincial de ADN en la provincia de Napo, Ana Belén Tapia, dijo que están fortaleciendo su estructura para contar con lineamientos y enfrentar los próximos comicios. “Estamos generando escuelas para seguir con los jóvenes que son el presente y que pueden liderar estos espacios”, mencionó.

La situación del correísmo

Del otro lado, el correísmo aún intenta sobreponerse a sus pugnas internas, pero tiene un importante desafío al frente. La salida de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana deja un vacío respecto a la presencia de una figura fuerte que apunte a mantener el control correísta en esa provincia, que es clave.

La actual presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció que la convención será en enero 2025. ARCHIVO: LUISA GONZALEZ

Todo se resolverá en la convención nacional de ese movimiento prevista para enero de 2026, en Manta. Sin embargo, a propósito del conflicto entre Aguiñaga, Luisa González (actual presidenta del movimiento) y Rafael Correa (líder de esa organización política), Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que señaló: “Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible”.

Pachakutik mantiene convenciones provinciales

Por su parte, tras la consulta popular, las izquierdas hicieron un llamado a la unidad de la tendencia. El 16 de noviembre de este 2025, el coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, manifestó: “Es la hora de la unidad y de la reconciliación nacional. Es importante que todos los sectores, desde el centro hacia la izquierda, se unan”.

🇪🇨#Hoy se desarrolla el Taller de Formación para la Construcción del Estado Plurinacional y la Gestión Pública.



🌀 Un espacio de encuentro para compartir, dialogar y construir juntos un proyecto plurinacional, intercultural y de Sumak Kawsay en la provincia de Manabí. pic.twitter.com/NEJjJMfWst — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) December 12, 2025

Así, el brazo político de la Conaie continúa con su trabajo en las provincias. Por ejemplo, el pasado 7 de diciembre realizó una convención provincial en Napo. Allí se habló de “construir un proyecto plurinacional, intercultural y en armonía con el Sumak Kawsay”.

¿Qué está haciendo el PSC?

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) continúa con su proceso de reorganización, después de los resultados adversos en los últimos comicios generales, en los que lograron tan solo cuatro curules en la Asamblea Nacional.

El presidente nacional del PSC, Alfredo Serrano, señaló que el principal objetivo de la reinvención del partido es recuperar los espacios perdidos. En ese sentido, apuntan a las elecciones en Guayas, aunque Serrano comentó que uno de los fuertes de la organización ha sido, históricamente, su rol en los comicios seccionales.

Creo también se prepara

El movimiento del expresidente Guillermo Lasso intenta aún recuperarse del golpe político que significó la salida del poder mediante la muerte cruzada. En las elecciones generales 2025 no logró una sola curul en la Asamblea Nacional

Uno de sus vocales, Juan Fernando Flores, reveló a EXPRESO que están trabajando en un proceso de fortalecimiento y restructuración con miras a trabajar en lo que será la construcción de los demás de 11,000 candidatos que presentarán en las seccionales.

