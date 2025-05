Naíza habla de su música: Un disco personal que conecta con emociones reales

Cuando Naíza habla de su nuevo EP, no lo hace como si fuera solo un disco. Lo describe como una conversación pendiente, una confesión sin filtros, una catarsis emocional que le permite contar lo que, en persona, muchas veces ha preferido callar. “Me tomó un tiempo conceptualizar todo. Tuve que sentarme conmigo misma y preguntarme: ‘¿Qué quiero decir con esto?, ¿qué quiero proyectar?’. Y decidí hacerlo muy personal. Ya cuando lo escuchen, van a entender por qué”.

Las canciones del EP nacen de situaciones reales, emociones vividas y momentos que marcaron un antes y un después. “Usé elementos que me definen mucho. Todo tiene un significado para mí”.

Aunque aún no revela el nombre, el concepto completo ni los detalles visuales, deja claro que este proyecto abre una parte de ella que siempre había protegido. “Es un espacio muy íntimo. Hay cosas que solo quienes me conocen van a captar”.

Este lanzamiento no solo significa un paso artístico, sino también emocional. “Soy una persona súper reservada. Cuando me alejo de alguien, lo hago sin dar muchas explicaciones, porque sé que tal vez no entenderían mi punto. Con estas canciones, por fin puedo decir lo que realmente sentí. Es una forma de sacar todo lo que me guardé. Para mí, eso es la música: darle voz a lo que muchas veces no logro expresar con palabras”.

Desde España hasta Miami, Naíza prepara un show especial para presentar su EP FABIAN SESEN

Un disco para conectar: Desde baladas hasta ritmos movidos



Desde baladas hasta ritmos más movidos, el EP ofrece distintas emociones y matices. “Quiero que lo escuchen abiertamente, con apertura. Cuando se lo mostré a mis amigas, todas se conectaron con una canción diferente. Algunas prefieren una, otras la opuesta. Y eso me parece increíble, porque todo depende de cómo te sientas en ese momento. Si estás pasando por una ruptura, hay una canción que te toca más; si estás en otro mood, te pega otra”.

Musicalmente, se inspiró en artistas y sonidos que le han marcado a lo largo del tiempo. “Mi canción favorita de la vida es Somebody else, de The 1975. Desde que salió, nunca dejé de escucharla. Es más, una de las canciones del EP nació después de que escuché esa canción. No se parecen en nada, pero fue lo que me impulsó a escribir. También he escuchado mucho a Parcels, Dua Lipa, Billie Eilish. Y Karol G me parece impresionante, no solo por su música, sino por todo lo que ha conseguido. Me inspira mucho”.

Naíza en vivo: Próxima presentación en Calle 8, Miami



Mientras tanto, se alista para presentarse en Calle 8, Miami, con un show que ya llevó a España durante la semana de la hispanidad.

“No voy a mentir, estoy nerviosa. Pero es un show que me encanta porque incluye muchos temas míos, unas cinco o seis. Acá he tocado antes, pero siempre adaptaba el show según el tiempo que me daban. Esta vez lo voy a hacer igual que en España. Ya lo estoy ensayando y, por suerte, todavía me acuerdo de todo”, dice entre risas.

Detrás del escenario: Sus gustos, estilo y confesiones



En lo cotidiano, Naíza es tan auténtica como en el escenario. No se complica con marcas ni tendencias: “No tengo una marca favorita. Uso lo que me gusta. Si me queda bien, me lo pongo”.

Su estilo mezcla brillos, toques de glam y algo del mundo idol, pero con un giro personal: casi todo en su clóset es negro. “Estoy tratando de salir de eso, pero ahí voy”, dice entre risas.

Fuera del escenario, sus placeres más simples son igual de intensos. “Mi snack favorito... amo el mango, y el agua de coco me parece una locura. Soy adicta”, confiesa. También tiene una debilidad curiosa: el huevo. “Ya sé cómo suena, pero es verdad. Siempre digo que después te cae como bomba, pero igual lo sigo comiendo”, bromea con esa sinceridad que la caracteriza.

Este EP no solo es música; es una ventana a su día a día. Es lo que Naíza no dice en entrevistas, pero canta con el corazón. “Este proyecto fue mi forma de hablar. De decir cosas que no dije en su momento”, cuenta. Es una entrega sincera, pensada también para quienes no encuentran palabras, pero sienten lo mismo.

