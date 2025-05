José Madero en Ecuador: "Yo me convierto en otra persona en el escenario"

Con una gorra colocada hacia atrás —un gesto distintivo que incluso lo define en su biografía de Instagram como “Inventor de la gorra para atrás”—, José Madero aparece en pantalla vía Zoom. Está en Medellín, ciudad donde se presentó la semana pasada, y desde ahí inicia esta entrevista exclusiva con EXPRESIONES. Es un detalle simple, pero revelador: el músico regiomontano, conocido por su introspección artística, mantiene ese sello visual como una constante incluso en los momentos más íntimos.

Mi mente está en lo artístico José Madero Cantante mexicano

Este mes de mayo, Madero regresa a Ecuador con Sarajevo: La Gira 2025, un tour que lo llevará a presentarse el 22 de mayo en Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte, y el 24 de mayo en el Arena Top Media Cumbayá, en Quito. Dos noches que prometen ser un despliegue de emociones, con una puesta en escena intensa y una selección musical centrada en su más reciente álbum de estudio. Claro, está sin olvidar todos sus éxitos desde el 2010.

Sarajevo, lanzado en 2024, es su sexto disco como solista y contiene 12 canciones. El proyecto se dio a conocer con el sencillo Día de Mayo, cuyo video musical ya supera los 4 millones de visualizaciones. A inicios de 2025, Madero presentó Campeones del Mundo, el más reciente corte promocional del álbum. Ambos temas forman parte de un repertorio que combina narrativa, melancolía y una mirada muy personal del mundo que lo rodea.

La gira comenzó en México en noviembre del año pasado y ya suma 34 fechas. Ahora, el turno es de Ecuador, donde sus seguidores podrán reencontrarse con su característico estilo: letras profundas, atmósferas envolventes y una puesta en escena que busca conectar con la intensidad emocional de su música.

Juan Fernando Velasco revive a Julio Jaramillo con inteligencia artificial Leer más

Además de músico, José Madero Vizcaíno es también autor literario, otra faceta que complementa su universo creativo y que se entrelaza con la manera en que compone cada canción: como si fuese una historia cuidadosamente estructurada. En cada entrega, se puede intuir una narrativa que va más allá de lo sonoro.

El regreso de Madero a los escenarios ecuatorianos no es solo una gira más: es una cita con una generación que ha crecido junto a su voz, desde los años con PXNDX hasta su consolidación como solista. Y en esta nueva etapa, la gorra hacia atrás sigue siendo parte de ese personaje que, sin dejar de evolucionar, nunca deja de ser Pepe.

Las fechas de Sarajevo lo están haciendo visitar América Latina y también va a Europa. ¿Qué otras novedades vienen con ella?

Pues nuevas fechas. Después de presentarnos en Ecuador anunciaremos nuevos lugares donde tocar esta gira, con ciudades a donde nunca hemos ido.

En esta gira le toca cantar Día de mayo, uno de los sencillos de Sarajevo. Esta canción habla de escapar de la realidad. ¿Considera que sus conciertos le permiten hacer esto o a su público?

Sí, para los dos. Yo me convierto en otra persona en el escenario. Entro en un personaje que, aunque tenga mil problemas fuera, en el escenario se me olvidan por tres horas. Creo que al público igual. A mí me pasa también cuando voy a ver a los artistas que me gustan. Día de mayo habla de escapar de la realidad de forma negativa, como los vicios, las drogas. Los shows son algo más positivo. Ir a conciertos, cantar, brincar es algo sano.

En redes sociales sus fanáticos hacen teorías de las canciones que ha sacado, su significado, su origen y más. ¿Qué opina de lo que suelen decir?

No estoy al tanto porque no uso tanto las redes sociales, en Instagram sigo a poca gente. Me doy cuenta de las teorías de las canciones cuando recién salen, porque ese día sí me da curiosidad de ver lo que dicen en su primera reacción. Me come la curiosidad. La verdad es que hay algunas bien locas, otras muy pocas le atinan. Y aquí les dejo un tip: cuando estoy de buen humor, les dejo un like y es como un guiño a que van por buen camino, porque no siempre es tal cual lo que quise expresar.

Los Ángeles Azules: Kenia Os y otras estrellas pop con las que han colaborado Leer más

¿Le gusta hablar del significado de sus letras?

Hay ciertas canciones de las cuales prefiero no decir su significado. Varias personas me lo recriminan, y los seguidores suelen decir que les corresponde saber de qué estamos cantando. No sé si tengan razón, pero me pasa que en algunas canciones medias crípticas puede pasar que se las arruine si les digo lo que significan. La última que saqué, Mentón abajo, es una de esas. Ya después de haberlas lanzado no entro a ver qué dicen de mí, allí entran los haters, y no saco ningún beneficio de gente que solo se mete a lanzar mierda.

Pero hay mucho de misterio también en su estilo de escribir. Es un componente importante…

Sí. Hace poco, en entrevista con un fanático que tiene un canal de YouTube, él me preguntó cómo había tomado la decisión de dar una entrevista sobre las canciones en Apple Music. Es algo que nunca hago, pero me pareció una valiosa oportunidad de explicar todo Sarajevo. La verdad no lo dejé tan claro, me gusta eso de dejar con la intriga. Esa entrevista fue para probar algo nuevo. Te cuento que a veces usan las canciones de forma que me sorprenden. Me contaron que en una boda unos novios bailaron Invócame. Y yo así de “¿Cómo?”. Nada que ver, pero qué bueno que esa canción les haga feliz. No les voy a arruinar nada (risas).

Zero es su último sencillo. Aunque se dio a conocer en 2021, recién está en plataformas. ¿Por qué tardó?

Esa canción la escribí para Giallo (2022), pero no entró porque sonaba muy ajena a su sonido. Tampoco había conseguido el featuring femenino que era necesario. La verdad es que nunca se lo encontré. A las artistas femeninas que se las propuse no les convencía. Luego la canté en los shows y Zaira Jabnell, que es parte de mi banda en varias fechas... Y finalmente, la disquera quería que la incluyera en Sarajevo, pero me negué; pertenecía a otra era. Por eso la lancé en solitario y con la voz de Zaira, ella ya la había hecho suya.

En México los artistas de décadas pasadas se están reuniendo. Si hicieran un 2000’s Rock Tour, ¿se sumaría?

Afortunadamente, con mis propias giras nos va muy bien y no estamos buscando público. Para que esto suceda yo necesitaría estar con PXNDX y, pues, ya no estamos juntos. Como solista, mi carrera es del 2010 en adelante… No haría mucho sentido, pero cuando hagan más décadas quizá. No me quiero cerrar puertas, pero ahora estamos ocupados con nuestra gira.

También está en festivales. En verano estará en el Vive Latino en Zaragoza, España.

Es difícil crear ese repertorio. Duran un poco menos de una hora. Además, soy consciente de que el 90 % de las personas que estará ahí no me conoce. Entonces, me pregunto: ¿Qué tengo que tocar? Pueden ser los supuestos hits, lo que suena en Spotify, quizá ser más rockero o más balada. Pero hasta ahora creo que es muy balanceado. Tengo que deliberar con mi banda.

Christian Chávez le canta al amor propio y la sanación en su nuevo EP “Sí” Leer más

Se nota que conoce demasiado su carrera. ¿Cuándo es más músico y cuándo más empresario?

No considero que mi mente esté siempre en el negocio. Para eso está mi management, la disquera. Yo tomo solo la decisión final. Mi mente está en lo artístico. A veces tomo decisiones de sueldo o de inversiones, pero siempre pensar en números no es lo mío. Estoy en planificar lo nuevo basado en lo artístico.

¿Qué le diría a sus fans de Ecuador?

Que les gustará mucho este concierto. Allí siempre me han recibido muy bien, desde PXNDX. Los veo este jueves y sábado en Guayaquil y Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!