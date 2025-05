Julio Jaramillo y Juan Fernando Velasco: ¿Cómo se logró este dúo imposible?

El uso de la inteligencia artificial en el mundo artístico es controversial. Para algunos artistas, y también parte del público, es un sacrilegio usarla en el proceso de creación, puesto que consideran que elimina el componente humano que debe prevalecer. Para otros, solo es cuestión de saber utilizarla a su favor. Implementarla con propósito y dirección es la clave. Así también lo deja claro Juan Fernando Velasco, el famoso cantautor quiteño que se atreve a tocar el arte del intérprete -con un casi sagrado legado- en el que se ha convertido Julio Jaramillo Laurido.

Han pasado 47 años desde el fallecimiento de la voz de Guayaquil, y aunque su música sigue muy viva en todos los ecuatorianos, Juan Fernando Velasco llevó esta idea a algo aún más real. En su séptimo álbum de estudio cumple un sueño, que sin la tecnología, sería imposible: hacer duetos con J.J.

La idea surgió en junio de 2024, durante la gira En primer plano que recorrió más de 40 ciudades ese año. Sin acceso a grabaciones multipista, el equipo recurrió a la inteligencia artificial para aislar la voz de Jaramillo y crear un diálogo sonoro auténtico y emotivo entre dos épocas. “Para mí es de una inmensa responsabilidad este proyecto pues Julio ese el más grande ícono musical de mi país…”, confiesa Velasco.

La autorización de la familia Jaramillo no solo dio legitimidad al proyecto, sino que permitió soñar con su expansión visual y escénica: videoclips, apariciones holográficas, giras en vivo.

Este proyecto, al que ha llamado Julio eterno, está compuesto de cinco canciones. Confiesa a EXPRESIONES que las escogió por ser las más representativas. “También son las canciones que sentíamos que funcionaban mejor para este proyecto”. Ódiame, Nuestro juramento, No me toque ese vals, Rondando tu esquina y Cinco centavitos son los temas que grabó Juanfer junto a Julio, en unos duetos que no pierden su esencia tradicional, y parecen haber sido hechos en el último año, pese a que las versiones originales tienen más de medio siglo.

La presentación de este álbum se dio en Guayaquil en una fiesta privada junto a varios amigos del artista, colegas, empresarios y prensa nacional.

La tecnología en Julio Eterno

Hay voces que el tiempo no puede callar. Julio eterno no es solo un disco: es un acto de amor, un viaje a través del alma de un país que vuelve a escuchar, como si fuera la primera vez, la inconfundible voz de Julio Jaramillo, es el sentir con el que describió Juanfer a este lanzamiento.

Juan Fernando llega con un proyecto que se alinea perfectamente con las nuevas generaciones cortesía

Producido por Andrés Castro y mezclado por Curt Schneider, este proyecto rescata con respeto y frescura algunos de los himnos más sentidos del repertorio latinoamericano. Cinco centavitos, el bolero desgarrador compuesto por Héctor Ulloa, que retrata con crudeza poética el costo sentimental del amor.

Para Juan Fernando Velasco, intérprete y alma de esta producción, “es un clásico que recoge el dolor y la poesía de nuestras costumbres, nuestros modos de hablar frente a una decepción amorosa”.

El videoclip de esta canción, dirigido por el artista y cineasta Juan Pablo Navarro, conocido como Durán, es una postal íntima de las costumbres del ecuatoriano actual. Fue filmado en Quito, Guayaquil y Cuenca, imagina un encuentro imposible pero necesario: Julio Jaramillo y Juan Fernando caminando juntos por las calles del país, y que se permite soñar que el pasado y el presente pueden encontrarse en una canción. La escena que más aplaudió la gente que vio la premier del clip fue en la que ambos intérpretes comparten un encebollado en el centro de Guayaquil.

“Utilizamos herramientas de inteligencia artificial para aislar y así extraer la voz original de Julio de las antiguas grabaciones y másters. Esa voz no fue alterada de ninguna manera. Después, para el vídeo, sí utilizamos inteligencia artificial y técnicas rotoscópicas para crear digitalmente un Julio que recorra conmigo Ecuador en el 2025”, explica. Julio eterno es más que una producción discográfica. Es la reunión de la identidad y el poder de la música para unir a varias generaciones. Como dice Velasco, “Julio eterno es un homenaje al más grande artista ecuatoriano, al intérprete que con esa voz aterciopelada y única conquistó a los pueblos de América, que lo hicieron suyo, y que lo siguen escuchando como si nunca se hubiera ido”. Queda claro que JJ no se va del todo.

Con dos Julio Jaramillo invitados

Pero no solo estuvo Jaramillo Laurido, también en este álbum se hace presente Julio Jaramillo Arroyo, hijo del Ruiseñor de América, que también gracias a la inteligencia artificial hace un dueto con su padre y el intérprete quiteño en No me toquen ese vals.

Su emoción, al ver a su papá cobrar vida en las pantallas del videoclip y en la presentación junto a Fernando Velasco, en una pequeña muestra de su nueva gira, lo dejó satisfecho. “Juan Fernando ha sido muy delicado y respetuoso con el legado de mi padre. Es emocionante verlo cobrar vida y que siga sonando su música”, le dice a EXPRESIONES en medio de este evento que reunió a cantantes de varias generaciones. Sin duda, este disco unió a la música ecuatoriana.

