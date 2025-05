Pandora y Flans en Ecuador: precios, fechas y lugares del Inesperado Tour

Dos agrupaciones fundamentales del pop en español llegan a Ecuador con una gira que promete conectar a varias generaciones. Pandora y Flans, íconos de la música latina, se presentarán en Quito y Cuenca como parte de su Inesperado Tour, un espectáculo que reúne los temas más representativos de sus trayectorias y que busca ofrecer una experiencia nostálgica y envolvente para el público.

RELACIONADAS Juan Fernando Velasco revive a Julio Jaramillo con inteligencia artificial

El viernes 13 de junio, el show tendrá lugar en el Arena Top Media Cumbayá, en Quito. Al día siguiente, el sábado 14 de junio, será el turno de Cuenca, en el Coliseo Jefferson Pérez. La producción está a cargo de Crossover, con entradas disponibles en la web www.buenplan.com.

Entre los temas que forman parte del repertorio se encuentran éxitos como “Cómo te va mi amor”, Matándome suavemente con su canción, Se solicita un buen amor, Las mil y una noches, No controles y Me he enamorado de un fan. La propuesta está diseñada para rendir homenaje a las décadas de los 80 y 90, desde una perspectiva técnica y emocional, con elementos que refuerzan la conexión con el público.

Del barrio cubano al streaming: El reparto, un género que exporta Gente de Zona Leer más

El show de Quito tendrá un formato innovador

La localidad Crossover Box en Quito contará por primera vez con mesas, barra y opciones gastronómicas dentro del recinto. Esta modalidad busca integrar comodidad y entretenimiento en un solo espacio, adaptando el espectáculo a un formato más completo y dinámico.

La esperada visita a Cuenca

La presentación en Cuenca representa una oportunidad para reconectar con los momentos musicales que marcaron una época. El espectáculo contempla sonido envolvente, iluminación de última tecnología y efectos visuales, elementos que refuerzan la propuesta escénica del tour.

Los precios y localidades de las entradas de Flans y Pandora en Ecuador

Quito – Arena Top Media

Crossover Box: $180

Golden Box: $105

VIP: $60

Cuenca – Coliseo Jefferson Pérez

Crossover Box: $130

Golden Box: $110

Preferencial: $70

General (GA): $40

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!