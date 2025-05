¿Rafael Correa en Cannes? Esta es la razón de su invitación al festival de cine

Kathleen Fournier, Stella Assange, Julian Assange y el expresidente de Ecuador Rafael Correa asisten al estreno de The History of Sound

La 78.ª edición del Festival de Cannes reunió este 21 de mayo a figuras de la política, el activismo y el cine en una misma alfombra roja. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la aparición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante la premiere del documental The Six Billion Dollar Man, dirigido por Eugene Jarecki, presentado fuera de competición.

Assange, cuya historia ha generado debate internacional durante más de una década, acudió al evento junto a Correa, bajo cuya administración Ecuador le otorgó asilo diplomático en su embajada en Londres mientras era requerido por la justicia estadounidense. La película propone un recorrido por su vida, con énfasis en los procesos judiciales y el impacto político de sus publicaciones.

Julian Assange y Rafael Correa. EFE// CLEMENS BILAN

¿Por qué Rafael Correa estuvo en Cannes?

Correa, quien ha enfrentado múltiples señalamientos y sentencias judiciales por corrupción tras su mandato, también aprovechó su presencia en Cannes para respaldar otro documental vinculado a su figura política: Influjo Psíquico, dirigido por la colombiana Alejandra Cardona, centrado en lo que define como un caso de lawfare en su contra. En X (antes Twitter), el exmandatario compartió una imagen junto a la directora, celebrando su participación en el festival.

¿Qué vistió Rafael Correa en Cannes?

Además de su aparición política, Rafael Correa destacó por su vestimenta, que incluyó una camisa con bordados tradicionales ecuatorianos en el cuello, prenda que ha sido parte representativa de su estilo durante y después de su presidencia. La elección funcionó como gesto de identidad cultural en un evento global, integrando moda y simbolismo.

The Six Billion Dollar Man formó parte de una jornada que también incluyó la premiere de The History of Sound, una de las películas más esperadas del festival. La presentación de Assange y Correa marcó uno de los momentos más significativos en términos de narrativa política y documental en Cannes 2025.

Paul Mescal y sus compañeros de la cinta The history of sound. EFE// CLEMENS BILAN

Paul Mescal, ícono de estilo en Cannes

El actor irlandés Paul Mescal fue uno de los más aclamados en la alfombra roja del Gran Théâtre Lumière. Vestido completamente de negro, con un pañuelo oscuro atado como corbata, Mescal se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con el público que lo esperaba desde horas antes.

Mescal presentó The History of Sound, dirigida por Oliver Hermanus, donde interpreta a Lionel, un joven cantante que conoce a David (Josh O'Connor) en 1917. La película aborda una relación profunda entre los personajes a lo largo de varias décadas. Aunque O’Connor no estuvo presente en la alfombra, el actor de Aftersun acaparó los focos, confirmando su estatus como referente actoral y estético en la industria cinematográfica.

