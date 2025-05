Sarah Jessica Parker, su vida entre libros y la lucha contra la censura

Sarah Jessica Parker (Nelsonville, Ohio, 60 años) ha demostrado que su talento va mucho más allá de su recordado papel como Carrie Bradshaw en la exitosa serie Sexo en Nueva York. Aunque ese personaje le dio fama internacional, hoy su nombre resuena con fuerza en el mundo editorial.

Sarah Jessica Parker y el honor de ser juez literario

La actriz ha sido elegida como una de las cinco juezas del Premio Booker 2025, una distinción que reconoce la mejor obra de ficción escrita en inglés publicada en el Reino Unido o Irlanda. El grupo está presidido por el escritor irlandés Roddy Doyle, acompañdo por la novelista nigeriana Ayobami Adabaya, el escritor y crítico literario británico Chris Power y la autora estadounidense Kiley Reid.

El anuncio se hizo en diciembre y desde entonces, Parker no ha dejado de leer. En una reciente entrevista, reveló que su rutina actual incluye la lectura de hasta dos libros al día, una tarea que considera emocionante, pero también muy desafiante. “Cualquier oportunidad que tenga para leer, la aprovecho”, confesó.

Su pasión por los libros no es nueva. Antes de fundar su propio sello, SJP Lit, trabajó como directora editorial en la compañía editoria multinacional Penguin Random House. Además, es conocida por sus proyectos vinculados al arte y la cultura: fundó su marca de vinos Invivo X, SJP, lanzó una línea de cócteles y ha defendido activamente la diversidad literaria a través de su editorial.

Sarah Jessica Parker, una voz firme contra la censura de libros en Estados Unidos

Parker asistió recientemente a la gala literaria PEN America en Nueva York, donde fue galardonada por su defensa de la libertad de lectura. Su discurso no dejó indiferente a nadie. “Estoy furiosa por la creciente ola de prohibiciones de libros en bibliotecas escolares públicas, bibliotecas municipales y la reciente censura en la biblioteca de la Academia Naval de EE.UU.”, dijo con firmeza.

El premio reconoce su trabajo en el documental The Librarians, donde se expone la preocupante tendencia de censura literaria en Estados Unidos. Desde 2021, PEN America ha documentado la prohibición de más de 16.000 títulos, cifras que no se veían desde los años cincuenta.

La actriz, madre de tres hijos junto al actor Matthew Broderick, explicó que su amor por la lectura se originó en la infancia gracias a su madre, quien llenaba su hogar de libros y les leía constantemente. “Los libros son los mejores amigos que uno puede tener”, comentó emocionada.

Parker reveló que ya había sido invitada a ser jurado del Premio Booker en 2024, pero debió rechazar la oferta debido a sus compromisos en la grabación de la serie And just like that.... Este año, sin embargo, dedicará todo su tiempo a leer desde la mañana hasta la noche. Su misión: ayudar a elegir la mejor novela de ficción en inglés del año, en una competencia que culminará el 10 de noviembre con el anuncio del ganador, que recibirá 50.000 libras (unos 59.000 euros).

Con esta nueva faceta, Sarah Jessica Parker demuestra que su curiosidad, disciplina y compromiso cultural trascienden la actuación. Desde el set de televisión y el cine hasta los salones literarios, sigue reinventándose con inteligencia, sensibilidad y una profunda pasión por la palabra escrita.

