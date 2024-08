Sarah Jessica Parker cierra su marca de zapatos SJP después de 10 años

Aunque a muchos les cueste trabajo asumir, Sarah Jessica Parker (59) no es Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sexo en Nueva York. ¡Pero cómo se parecen! Entre otras cosas, en su pasión por los zapatos.

La 'confusión', por así decirlo, empezó cuando la actriz se dejó contagiar por la protagonista de la serie, y en 2014 lanzó junto a George Malkemus una marca de zapatos que lleva su nombre. Pero diez años después, el 16 de agosto, tuvo que anunciar el cierre de la empresa.

“Después de 10 años llenos de color, SJP by Sarah Jessica Parker ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas este otoño”, dice el comunicado compartido con los medios. Y es que tan solo quedaba una tienda de la marca en Estados Unidos, ubicada en Nueva York, la cual dejó de operar el pasado 25 de agosto.

Las sucursales físicas en Dubái, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como las compras en línea, siguen disponibles, pero ya tienen fecha de expiración. “El equipo de SJP Collection expresa su enorme gratitud a todos sus fieles clientes y seguidores, así como a todos aquellos con los que han trabajado”, expresaba un comunicado de la compañía a modo de despedida, un adiós del que se empezó a sospechar cuando el precio de los zapatos comenzó a bajar al 25 %.

Sarah Jessica Parker y sus zapatos dispares

Nadie mejor que la misma actriz para publicitar sus zapatos, algunos tan excéntricos como el par que utilizó en octubre de 2023, cuando asistió a un evento en el New York City Ballet ataviada con un vestido de Carolina Herrera y unas sandalias en colores diferentes: una rosa y la otra negra.

Se habló de un capricho estilístico. En 2023, Sarah Jessica Parker hizo gala de su originalidad con estos zapatos desparejados: mismo modelo, diferente color. EXPRESIONES

También los mostró en una escena de And just like that, secuela de Sexo en Nueva York, en la que se la vio caminando con un par de tacones de SJP con lunares blancos y negros. Incluso la tienda de la calle Bleecker sirvió como parada turística. Pero eso no fue suficiente para que la firma lograra sobrevivir.

Un abanico de negocios

Si bien el sueño empresarial del calzado ha llegado a su fin, Parker no se ha quedado de brazos cruzados. Su faceta como empresaria ha explorado otros nichos que van muy bien con su estilo... y con su personaje: vinos, cócteles y literatura.

La biografía de su perfil de Instagram, que cuenta con casi 10 millones de seguidores, destaca sus proyectos, incluido el sello editorial SJP Lit, que desde 2016 trabaja con “historias amplias, profundas, que invitan a la reflexión y al debate, e incluyen voces internacionales y subrepresentadas”, según se menciona en su página web.

Y, por supuesto, la belleza no podía permanecer ajena a sus aficiones... y a sus negocios. En 2018 se asoció con la tienda en línea Gilt y lanzó su colección nupcial para novias modernas, como su personaje en Sexo en Nueva York. Porque, siendo sinceros, es difícil marcar la línea que divide a Sarah Jessica Parker y Carrie Bradshaw.

