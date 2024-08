Alice Campello niega haberle sido infiel a Álvaro Morata

El matrimonio perfecto no existe, aunque los esposos traten de demostrar lo contrario. La reciente separación de Álvaro Morata y Alice Campello es una clara muestra de ello.

Ben Affleck, ¿presume de una nueva conquista? Leer más

RELACIONADAS Alice Campello se divorcia del futbolista Álvaro Morata

“Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo”, se leyó en las redes sociales del deportista el 12 de agosto.

Desde entonces, los internautas han difundido todo tipo de rumores, lo que ha echado por la borda la idea ‘intocable’ de la pareja idílica que proyectaban la influencer y el futbolista.

Alice Campello, ¿infiel?

En las últimas semanas, se ha hablado acerca de que ella habría sido infiel a su esposo con Andrea Iannone, piloto de MotoGP. Ella lo ha desmentido de la mejor manera que sabe hacerlo: mediante sus historias de Instagram, donde presume de más de 3.7 millones de seguidores. Además, aprovechó para aclarar que ella y el español jamás se han traicionado el uno al otro.

Mariah Carey lamenta la muerte de su madre y hermana el mismo día Leer más

También respondió puntualmente al video publicado por el periodista que sugería un amorío entre ella y Iannone. “Pero si no lo he visto en mi vida. Me gustaría ver las fotos”, escribió Alice. “Al principio quería controlar la situación porque sufría con todas estas mentiras. Pero después entendí que cada uno siempre pensará y se hará las fantasías que quiera”, continuó.

Enfatizó que no existen videos ni mensajes comprometedores, porque “nunca ha habido nada. Todo el mundo está buscando cosas que no existen”. Explicó, además, cómo es posible que hasta hace pocas semanas vendían su relación como casi perfecta: “Las vacaciones, las fotos y el amor son verdaderos. Pero eso no quita que, siendo muy jóvenes y habiendo vivido tantas cosas en tan poco tiempo (...) se puedan dar ciertos enfrentamientos que, a la larga, no son positivos”.

RELACIONADAS Jennifer López y Ben Affleck enfrentan compleja división de bienes

Alice Campello y Álvaro Morata, su historia de amor

Laura Bozzo: “Mi objetivo era mejorar lo que veía en el espejo" Leer más

La historia de amor entre Alice Campello y Álvaro Morata podría describirse como muy del siglo XXI. Se conocieron siendo muy jóvenes (ella tenía 21 años y él 24). Al futbolista le bastó ver una foto de la influencer en redes sociales para descubrir que "era la mujer con la que se casaría", según ellos han asegurado en varias entrevistas.

Su primer encuentro fue a finales de 2016, se fueron a vivir dos semanas después y se casaron en 2017, en una ceremonia organizada en Venecia. Terminaron por mudarse a España, donde el futbolista ha hecho su carrera. En 8 años de relación, formaron una familia de cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo (2018), Edoardo (2018) y Bella (2023), cuyo parto fue muy riesgoso para Alice.

Hasta hace poco se decía que habían construido lo que muchos creían que era la pareja perfecta. La también empresaria aseguró en una entrevista con un medio español que la clave de su relación estaba en que "ambos se encargan siempre en demostrarle al otro que son su prioridad". Pero parece que la fórmula dejó de funcionar.

RELACIONADAS Halle Berry no pudo obligar a su exmarido a asistir a terapia

La separación entre Alice Campello y Álvaro Morata

Ocho años juntos han terminado con una ruidosa separación y algunas dudas. La pareja alega que todo se debe a "incomprensiones mal gestionadas" que terminaron por desgastar la relación.

¿Amamos con el corazón o con la cabeza? La ciencia tiene la respuesta Leer más

Gente cercana a Alice dijo hace pocos días a revista Hola! que, por el momento, no hay espacio para la reconciliación. Agregó que "todo está mas calmado" y que la pareja "sigue hablando todos los días, acercando posturas". A pesar de ello, ninguno de los dos sabe el rumbo que tomarán las cosas.

Sus cuatro hijos, eso sí, son su prioridad. Y, según alguna declaración del futbolista, justamente ellos podrían ser la razón de la drástica decisión, pues Morata dijo en una entrevista que no querían que los pequeños vivieran en un ambiente familiar lleno de discusiones.

Allegados han dicho también que están seguros de que esta ruptura les servirá para "hacer balance de su matrimonio" y darse cuenta de que en verdad sucede. " "Ambos son muy jóvenes y ahora, desde la distancia, pueden ver todo con mayor claridad y entenderse un poco más", explicaban.

Mientras todo se aclara, por cuestiones de trabajo Morata se ha mudado a Milán, en tanto que Alice sigue en Madrid con sus cuatro hijos, ocupando la casa familiar que acababan de estrenar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!