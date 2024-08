Laura Bozzo: “Mi objetivo era mejorar lo que veía en el espejo"

La presentadora peruana Laura Bozzo se sometió a un tratamiento estético para rejuvenecer. En el programa ‘La Mesa Caliente’ dijo: “no me he cortado nada, esto es un tratamiento en el que te inyectan colágeno, recién se verá en una o dos semanas el resultado y lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro".

La peruana celebró 73 años, el 19 de agosto. Tomó esta decisión porque estaba descontenta con el aspecto de sus ojos, que ella describió como ‘horroroso’. Además, mencionó que eligió realizar el procedimiento bajo anestesia local, evitando la anestesia general, y aprovechó la ocasión para renovar su sonrisa con unos nuevos dientes.

El tratamiento estético fue llevado a cabo por su cirujano de confianza, el doctor Otto Cedrón, en Perú. “Mi objetivo era mejorar lo que veía en el espejo, no transformarme en otra persona", explicó.

Laura se prepara para su participación en el reality show 'La Casa All-Stars' el próximo año. Confía en que su renovada imagen será evidente para entonces, lo que le permitirá presentarse con una nueva presencia en el programa.

"A mí que no me vengan con pendejadas que hay que envejecer con dignidad. Me siento joven nunca pasaré de los 50 sufro de transedad. Ahora iré a ponerme plasma en las rodillas. La edad está en el espíritu nunca lo olviden", agregó.

Algunos comentarios que han hecho en las redes sociales son: “Se ve mucho mejor”, “Se ve muy bien. Y eso que todavía no le ha bajado la hinchazón”. Sin embargo, no faltan las críticas como: “Por qué no aceptar la vejez”, “No veo ninguna diferencia”, “Perdió el dinero”.

