Luis Enrique: "Continuaré cantando hasta que las facultades me lo permitan"

Luis Enrique (61) es el príncipe de la salsa romántica. Nacido en Nicaragua, llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía 15 años. Inició su carrera profesional en 1987 con 'Amor de media noche', y en 1989 el disco 'Mi mundo' fue un éxito, y temas como 'Compréndelo', 'Desesperado', 'Tú no le amas, le temes', 'Volverte a ver', 'Lo que pasó entre tú y yo', 'Yo no puedo ser tu amante', lo catapultaron internacionalmente.

El cantante y compositor presentará en Guayaquil Trayectoria Tour 2024, el 29 de agosto, a las 19:00, en el Centro de Convenciones. Desde Miami, donde reside, conversó con EXPRESIONES. “He visitado tantas veces esa hermosa ciudad que no recuerdo cuántas. Esta visita será memorable porque me reencontraré con el público salsero. Siempre ha sido muy receptivo conmigo, aceptando mis trabajos desde la primera vez. Me llena de emoción que me recuerden y sigan cantando mis temas con el mismo cariño. Llevaré puros éxitos, hemos escogido el repertorio. Lo vamos a disfrutar”, dice Luis Enrique, quien ya pinta canas.

"La salsa es cultura"

En los tiempos que corren, cuando solo se escucha música urbana y casi todos los artistas se inclinan por esta, ¿la salsa sigue vigente, se puede continuar cantándola?

La salsa es cultura y esta no se perderá porque esté o no en primer lugar en una radio. Es una cultura del público bailador y sobre todo del que le gusta escuchar esta música, sobre todo la salsa romántica. Aunque exista lo urbano y es lo que está de moda y pone a bailar a la juventud, existe un público que ha caminado junto con nosotros durante años, además hay gusto para todos. No siempre optará por lo que está pegado, también por lo que tenga calidad.

Generalmente lo urbano ofrece letras de contenido sexual, agresivas, sin mucho contenido y que seguramente serán pasajeras.

Posiblemente sea así. Lo que no comparto es que se diga que la salsa no camina, que ya no pasa nada. No es tan fácil como muchos se atreven a decir. Creo que la salsa está en uno de sus mejores momentos porque mucha gente joven la defiende, una generación que viene detrás. Este género tuvo un momento de gloria en los 90, cuando lo tocaban hasta en las radios donde se escuchaban baladas. ¡Bendito sea Dios! Tomó su tiempo aquello. Tal vez ahora también tome su tiempo para que esos jóvenes se den a conocer y sigan defendiendo lo que aman hacer.

Se unió a Maía

Más de una década tardó para que la colombiana Maía y usted unan voces y talentos en el tema 'Ni tú ni yo', en el que reflexionan sobre el amor y las rupturas de pareja.

Es una canción que tenía escrita y esperé por Maía, quien era la persona ideal para interpretarla conmigo. Ella y yo hablamos de hacer algo hace 12 años. Y necesitábamos estar listos los dos, tener la canción adecuada y que fuera el momento. Un tema que ha caminado muy bien, la gente conectó. Básicamente es romántica, pero a la vez pone a disfrutar y a bailar.

¿Por qué ella, precisamente?

A Maía se la puede poner a cantar pop y sonará increíble, puede cantar folclore y es lo mismo. Es un músico excepcional, con una diversidad de color en su voz que le permite interpretar diversos géneros. Siempre pensé que su voz con la mía iba a dar un efecto positivo, así fue.

Ya no se estila grabar discos completos, ahora la tendencia es grabar un sencillo, luego otro...

Así es, pero yo estoy trabajando en un disco completo de salsa, pronto cobrará vida. He escrito canciones maravillosas que me permitirán darle a mi público salsero un proyecto entero que hace años no lo hago. Si no me equivoco contendrá diez canciones, todavía no tengo claro cuándo saldrá.

No le interesa retirarse

Hablando de cambios, ¿cómo ha aportado la tecnología en su música salsera?

El mayor aporte en mi caso es que me permite llegar a lugares que no he ido físicamente. Nunca he estado en Asia, pero 'Yo no sé mañana' se coló por allá. Se aprieta un botón y ya estás ahí. También es una plataforma para que se generen presentaciones.

¿A sus más de 60 años, considera que ya es tiempo de descansar, alejarse de los escenarios?

Continuaré cantando hasta que las facultades me lo permitan, cuando mi voz ya no esté en buenas condiciones o cuando no pueda hacer una gira será el tiempo de marcharse. Por el momento no hay ningún indicio de retiro.

En 2016 lanzó 'Autobiografía' en la que contó su infancia en la que vivió violencia física y psicológica y su experiencia como inmigrante.

Algunas veces las personas piensan que los artistas llevan una vida perfecta, el camino del que casi nadie se entera a veces es doloroso. Si algo se le puede dejar al mundo son las experiencias vividas, compartir aquello. Creo que a cualquiera le sirve. Es lo que impulsó a contar mi historia para los jóvenes que sueñan con una carrera, no necesariamente en la música. Pero también compartir situaciones que nos sucedieron y le están ocurriendo a otros. A los 15 años me marché de mi tierra, Nicaragua. Fue una vivencia impactante, un antes y un después en mi vida, por supuesto porque era muy joven. Llegué a un país con otro idioma y cultura. No he ido desde el 2017, pero todo bien. Tengo familia allá.

¿Cuál considera es su legado?

Me gustaría pensar que mi música le sirvió a alguien para algo. No sé con exactitud el número de canciones que he escrito, pero son algo más de 300.

"La vida es lo que inspira"

A diferencia de otras personas que dicen que la pandemia los afectó de varias formas, Luis Enrique confiesa que no fue su caso. “Entendía que no existían opciones, no se podía hacer nada más. Soy muy casero, me agarró en Miami. Me dediqué a componer, me ayudó a mantenerme ocupado y en calma. Muchos son los proyectos que ahora están saliendo”.

¿Qué hace que salga a flote la inspiración?, ¿Qué hace que le llegue?

La vida me mueve, contar esas experiencias. La vida es lo que inspira.

Recientemente, estuvo en Puerto Rico presentando Luis Enrique sinfónico. “Un proyecto que quedó pendiente por la pandemia, así que se lo retomó. Allá fue un lleno total, ofrecimos dos shows y regresamos para un tercero, el 15 de septiembre en la sala de conciertos de San Juan. Aunque seguimos con nuestra gira, me estoy enfocando en el sinfónico porque lo quiero llevar a Centroamérica y Estados Unidos en lo que resta del 2024 y parte del 2025. Luego de Ecuador iré a México y Estados Unidos, hay un festival de salsa en Chicago, pero la prioridad es el concierto sinfónico”, añade.

