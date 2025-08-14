Caso Las Garzas: podaron sin permiso y podrían pagar hasta 50 salarios básicos

Una poda no autorizada en la manzana 6 de la urbanización Las Garzas dejó sin follaje a nueve árboles Ficus de aproximadamente seis metros de altura, lo que podría acarrear una multa de hasta 50 salarios básicos unificados (SBU). Así lo dio a conocer el Municipio de Guayaquil, la tarde de este miércoles 14 de agosto.

El hecho desató cientos de denuncias ciudadanas y obligó a que un funcionarios de Parques EP ejecuten una inspección en la ciudadela. La intervención, calificada como “poda drástica sin justificación técnica”, habría sido ordenada por el presidente de la ciudadela, quien habría asegurado tener un permiso del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), aunque el documento no fue mostrado a los inspectores.

Según el Municipio, la normativa vigente dispone que cualquier poda debe cumplir criterios técnicos y contar con autorización municipal.

"La afectación a cinco o más ejemplares se considera infracción muy grave, sancionable con multas de 11 a 50 Salarios Básicos Unificados", detalló la entidad.

Además de la sanción económica, Parques EP indicó que prepara un informe técnico con fotografías y evidencias, que será remitido a la Dirección General de Ambiente para el inicio del proceso sancionatorio.

La Alcaldía insistió en que toda intervención en el arbolado urbano debe contar con permiso municipal y supervisión técnica, e instó a denunciar estos casos a través de la línea 181.

Caso Las Garzas, ¿qué ocurrió?

Durante un recorrido de EXPRESO la mañana de este 14 de agosto, personal municipal constató la afectación de nidos y un mal proceder. Tras una larga reunión con el administrador de la ciudadela, Benjamín Valle, se retiraron indicando que levantarían un informe que será continuado por la Dirección de Ambiente.

