Sofía Caiche estará en una nueva serie que emitirá TC

Me pica la lengua. La actriz será parte de una comedia. Además Mariela Viteri está en Europa

Se viene una comedia en TC, pero al frente de ella no estará la gerencia de producción a cargo de Cheo Navarrete. Se trata de “una lata que compra y exhibe el canal”, expresó el ejecutivo.

En esta producción participarán Sofía Caiche, Jorge Campozano, quien ya anunció en sus redes sociales que era parte de este trabajo, Katty García, Ney Calderón, El Mosquito Mosquera, entre otros.

Según Sofía “el nombre tentativo es 'La guerra de las carnes'. Son tres historias principales que se desarrollan en una ciudadela. Yo haré pareja con El Mosquito Mosquera, el actor quiteño. Son más de 40 capítulos. La idea es irse de largo. Las grabaciones están a punto de iniciarse. El s´ábado 24 de agosto se hará una sesión de fotos de los personajes.

Es un equipo con el cual ya he trabajado. Me siento como en casa, aunque también un poco estresada porque estoy a full pero no importa. Respiro hondo. Grabo contenido para redes sociales y hago radio. Los tiempos de las vacas gordas, hay que aprovecharlos. Además en septiembre se estrenará la nueva temporada del pódcast. 'Un show de Chachete'.. Cerraré excelente el 2024”.

Talentos preocupados por cambios

Los movimientos que se han dado en el programa 'En contacto' con el viaje de la directora Betty Mata a Estados Unidos, generan preocupación en el equipo del matinal de Ecuavisa. Según fuentes de esa empresa, ahora ella está de vacaciones y a partir del lunes trabajará a la distancia, vía zoom, pero no saben si aquello funcionará. Otros, incluso, se atreven a

decir que renunció y hasta que ha pedido licencia. Su familia vive allá. La hija que procreó con el director Jorge Toledo, Valeria, quien estudió y trabaja en ese país, se la llevó. Los talentos están preocupados, porque cabezas podrían rodar, desde el mismo Pedro Peñafiel, su mano derecha. En la vida nada es seguro. En el canal no perdonarán ni un punto menos en la sintonía.

Mariela Viteri en Europa

La presentadora y empresaria Mariela Viteri se encuentra en Europa, donde se reunirá con su hija Mariela. Viajó con su hijo, Ricardo. Por el momento están en Madrid, luego irán a Portugal. Volverá en septiembre al país. Comunicadores ecuatorianos que residen en la capital española, cuando se enteraron que visita esas tierras, intentan entrevistarla.

