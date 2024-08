Jennifer Pazmiño: "Me hacía falta que un hijo me necesite"

Hace tres meses, la Miss Ecuador International 2008 y Miss Earth Air 2010 Jennifer Pazmiño (36) volvió a ser madre. Tiene dos niños, Wladimir (casi 13) y Maximiliano (11), productos de su matrimonio con el empresario Wladimir Vargas, y la recién nacida Agustina, quien es hija de su novio, el médico Juan Ortega.

Mientras disfruta de esta etapa, también atraviesa conflictos con su exesposo por las pensiones alimenticias de sus hijos mayores. Aquello se generó en 2023 y la expresentadora de espacios de entretenimiento ha debido proceder legalmente.

Tras casi algo más de una década la cigüeña la visitó otra vez.

Siempre quise tener más hijos. Le decía a mis amigas que si no encontraba a la persona indicada, me buscaba un donante (risas). Amo ser mamá. Mi sueño era una niña. Cuando conocí a Juan, en una ocasión comentamos cómo llamaríamos a nuestros hijos. Dijo que él había vivido en Argentina y que le había gustado el nombre de Agustina. Le advertí que no quería que fuera el nombre de una expareja (risas). Me encantó y la mencionamos tantas veces que se hizo realidad. Él no tiene hijos, se estrenó como padre. Esperamos casarnos más adelante.

Una madre más madura

Volver a cambiar pañales, no dormir bien… ¿la cogió como nueva la maternidad?

En esta ocasión la maternidad llegó con más madurez. Esta etapa, cuando son bebés, es dura, pero se pasa volando. Se la siente cuando los hijos están grandes, quieren jugar y se van donde los amigos, son independientes. Me hacía falta que un hijo me necesite. Me dediqué a disfrutar a Agustina. Es seria, pero ya se está comenzando a reír. El papá está chocho. Dice que antes yo era su único amor, ahora lo es ella.

¿A algunas mujeres les provoca celos que su pareja las deje en segundo plano por los hijos?

No es mi caso, me encanta esa relación. Para una mujer, el primer amor de la vida es su padre. Mis hijos están felices, aunque querían un hermano para jugar. Cuando la traje a la casa, Maximiliano lloró. Me da miedo que sea un poco malcriada, porque los hermanos y el papá la engríen mucho. Es la reina de la casa. Me tocará poner disciplina.

En estos tiempos tan críticos no solo por lo económico, también por la carencia de valores en la sociedad, ¿se animaría a tener más niños?

Siempre quise cuatro hijos, pero nunca se sabe cómo cambiará la situación en todo sentido. Juan quiere más. Es una gran responsabilidad económica y de tiempo.

¿Qué errores no volvería a cometer con Agustina que cometió con sus otros hijos?

Siempre he trabajado (en reinados o en TV) y por ello me perdí algunos momentos importantes en sus vidas que nunca regresan, aunque siempre estuve.

No presionaría a su hija para que participe en un certamen

¿La dejaría participar en certámenes o no le permitiría vivir esa experiencia?

Si le interesa, si le llama la atención, que la viva, no se lo quiero imponer. Gracias a los concursos conocí muchos países, se me abrieron puertas, fueron una plataforma en lo profesional y personal. Hasta para el amor puede serlo, porque el hombre ideal puede estar en cualquier lado.

Con los cambios en los reglamentos de los concursos,usted puede volver a participar en alguno.

Para todo hay etapas. No estoy de acuerdo que las mujeres con hijos participen, porque si yo estoy en China y me dicen que mi hijo está enfermo, dejo todo en ese momento. Corro a verlo, regreso al país. Es complicado que alguien que tiene un título reina cumpla a cabalidad cuando es madre. Siempre ellos serán la prioridad, se les pasó la mano. Tampoco comparto que una chica de 20 años compita con una mujer de 60. Siempre habrá diferencias no solo de edad, además mentales, emocionales… Creo que la edad máxima para un Miss Universo debe ser hasta los 35. Después de esa edad, que intervengan en otros certámenes. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco.

"La TV es muy inestable"

Está alejada de la TV. ¿Quisiera volver?

Todavía me gusta la comunicación. Hace casi cuatro años trabajo con una marca de productos para el bienestar y la salud. Si se diera volver a la pantalla, quisiera que sea en una revista familiar e incluso en un informativo. Pero ya no sería mi única fuente de ingresos. La TV es muy inestable, aunque la disfruto. No hay cómo confiarse.

Tiene dos hijos con Wladimir Vargas. Gerardo Menoscal

El fallecido presentador Miguel Cedeño, quien era su gran amigo, siempre supo que usted iba a tener una niña...

Cuando Miguel falleció, puse un post en Instagram con un corazón rosado diciéndole que sabía que él me iba a ayudar a cumplir mi sueño. Al saber que era una niña la que venía en camino, saqué las cuentas, iba a nacer en mayo, entre el 5 y 10, él cumplía años el 8 de ese mes. Al principio iba a nacer en Ecuador, pero los planes cambiaron y el parto fue en Estados Unidos, el día del cumpleaños de su abuelo paterno, el 16 de mayo. El señor falleció por COVID-19. Dos personas queridas, del signo Tauro, cerca de nuestra hija.

El conflicto con el padre de sus hijos

A través de sus historias en Instagram, dio a conocer que vivía una complicada situación legal con el padre de sus hijos mayores (Wladimir Vargas) por las pensiones alimenticias de ellos.

No se puede dejar pasar una situación así. No importa que un padre haya sido responsable antes. Al principio arrimé el hombro, porque cualquiera pasa por una mala racha, pero por un tiempo, no para siempre. Desde enero se agravó todo, se pidió por las buenas si no respondió, hay que hacerlo por lo legal.

¿Desde cuándo no existe comunicación ni contacto con él?

Desde que procedí legalmente se dio un resentimiento tremendo. Se lo advertí, si no me respondía, iba hacerlo. Como no hubo respuestas, no me quedó de otra. Me da pena, porque siempre existió una buena comunicación. A veces se cree que el otro tiene que resolver solo, la responsabilidad es compartida. Él vive en Colombia.

¿A qué se refiere con la mala racha que atraviesa?

Es inteligente, con muchos contactos. No creo que un hombre tan capaz esté en esa situación. Debe sacudirse no solo por sus hijos, también por él. Lo estimo, no quiero verlo mal. Mis hijos conocen el problema. Lo he hablado con ellos de una forma madura. Espero que se recupere.

Muchas mujeres en igual situación

Luego que expuso su caso, muchas le contaron el suyo…

Muchas mujeres están viviendo lo mismo que yo. Vine a darme cuenta, me enviaron mensajes, me contaron sus historias, incluso a algunas las conozco. El hombre muchas veces dice “no tengo, no puedo y chao”. La cantidad de casos fue abrumadora. Si Dios me mandó dos varones es para que les enseñe que no deben hacer lo mismo cuando estén grandes. También me desilusionó que la familia de él tampoco me apoyó. La solución no es decir que, si no tengo, cambie a mis hijos de colegio.

Ahora tiene un emprendimiento. Gerardo Menoscal

¿Cómo tomó esta penosa situación su pareja actual?

Siempre me aconsejó que sea discreta por un tiempo, pero cuando todo se salió de las manos, estuvo de acuerdo con que procediera. Al padre de mis hijos solo le importa su imagen, no respondía mis mensajes, pero sí escribió para reclamar.

