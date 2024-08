'En contacto': La directora se fue a vivir a Estados Unidos

Me pica la lengua. Betty Mata maneja el espacio a la distancia. Además Andrés Villalva no quiere a Tábata Gálvez

Se están dando cambios en Ecuavisa. Según gente de esa empresa, el fin de semana la directora de 'En contacto', Betty Mata, viajó a Estados Unidos, donde ahora vive con su familia. Ella sigue trabajando a la distancia con el equipo de la revista mañanera.

La apoya, su mano derecha, Pedro Peñafiel. Esa es la figura actual y el canal está probando. ¿Funcionará? El refrán dice “el ojo del amo engorda al caballo”.

Antes de ingresar al Canal del Cerro, ella manejó el espacio mientras laboraba en otra empresa. Ahora vive en la Florida. Tiene una hija (Valeria) con el director Jorge Toledo.

Toda su vida es puro show

Si fuera diciembre, sin lugar a dudas, Don Day se llevaría el premio del figuretti del 2024. Además más de uno querría quemarlo. Que iba a ser padre, que ya no, que termina, que vuelve y otra vez que finaliza su romance con Elizabeth Cader.

Para remate pide que los espacios de farándula no lo mencionen. Cada segundo genera algo. Ahora se dice que la salvadoreña lo quiere separar de su familia, que la familia de él no la ve con buenos ojos, porque el chico reality es la gallina de los huevos de oro. Toda su vida es un completo show. ¿Qué se le puede creer?

"Tábata no volverá al programa ni al canal"

Tábata Gálvez formó parte de 'Agárrate' y su salida generó dimes y diretes en la prensa rosa. Se alborotó el avispero y se regó el rumor que volverá al espacio farandulero. El gerente de Telepremier, Andrés Villalva, enfurecido respondió: “Quien habla mal del gerente y del canal no regresa. La gente mala gradecida no es bienvenida.

'Agárrate' está bien, sin chismes y sin peleas con nadie. Mientras esté yo, no volverá, porque ella me bloqueó y aparte habla mal de quienes en algún momento fuimos su sustento. Nosotros estamos completos. Siempre he callado por educación, pero ya basta. Aquí no regresa”.

De cumpleaños

Aladino nació en 1955. El 21 de agosto cumplió 69 años. Tras el accidente cerebrovascular que sufrió en marzo, el cantante se ha mantenido alejado de los escenarios y de la prensa. Manda saludos por las redes sociales y en el Día del Padre se lo vio con sus hijas. Luego se conoció que viajó a Estados Unidos, donde ha hecho parte de su carrera musical.

Su recuperación es lenta, pero va por buen camino. Aladino es muy querido y carismático, cuando cayó enfermo la preocupación fue general. Este año, seguramente celebró la vida con bombos y platillos.

