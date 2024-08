Suly Castillo: Desde México en 'Café con Canela'

Me pica la lengua. La exreina ecuatoriana en una revista que llegará a Estados Unidos y a América del Sur

La modelo, presentadora y actriz ecuatoriana Suly Castillo, quien vive en México desde hace diez años, ya es una de las tres conductoras de 'Café con Canela', que se estrenará el lunes 19 de agosto por Canela TV. Las otras son Luz Blanchet y Natalia Valenzuela.

“Estaba esperando este proyecto que se producirá en México pero que llegará a Estados Unidos y a países de América Latina, incluyendo Ecuador. Me emociona que en mi tierra me puedan ver. Me encanta que somos tres mujeres de nacionalidades distintas: la mexicana Luz Blanchet, la colombiana Natalia Valenzuela y yo”, cuenta emocionada.

El espacio (que ofrecerá entretenimiento e información) en el país se emitirá a partir de las 12:00. A través de la aplicación Canela TV se podrá también ver.

Exreina de belleza ecuatoriana

Suly nació en San Lorenzo, Esmeraldas. La primera faceta que desarrolló en México fue el modelaje. Estudió conducción en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, donde se graduó en 2018. Empezó en el mundo de la moda a los 14 años y fue finalista del Miss Ecuador 2012 y del Miss Supranational en Polonia ese mismo año.

Se ha desempeñado como actriz en las producciones de Televisa 'Como dice el dicho', 'La Rosa de Guadalupe' y 'Cuna de lobos, la serie'. Compartió con el actor Roberto Palazuelos en el reality de su vida, Palazuelos, mi rey, producido por MTV. Fue parte de 'Aquí contigo' y 'De buenas' del Heraldo de México.

Audiciones para cinta nacional

El productor Cheo Poggy está buscando afroecuatorianas de 16 a 50 años para hacer audiciones el 20 y 21 de agosto, desde las 14:00, en el tecnológico Lexa (av. Miguel H. Alcívar, frente a Torres del Norte). Es para una cinta que se grabará a partir de noviembre, cuyo director y guionista será el cuencano Patrick Montaleza.

Es un drama social que tendrá locaciones en Guayaquil. Gira en torno a un joven esmeraldeño que por problemas familiares se viene a la ciudad. Acá conoce a un cantante e inician una gran amistad.

También se busca a chicos afroecuatorianos de 12 a 15 y de 18 a 28 años.

