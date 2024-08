Luisa Delgadillo: "Tal vez la única experiencia que tengo es mi experiencia de vida"

Hasta los ahora excompañeros de Luisa Delgadillo, de RTS, se sorprendieron con su salida tras 33 años de labores en esa empresa (en dos períodos). La comunicadora optó nuevo rumbos políticos, lo que también llamó la atención de sus seguidores y televidentes. Los coqueteos venían desde hace rato. Ella es muy sensible y las lágrimas no faltaron en su despedida.

Admite que fue una decisión difícil de tomar, dejar de lado el ejercicio de la comunicación. "Sin embargo, creo que era el mejor momento. Tengo 55 años y creo haber servido a mi país con el ejercicio de la comunicación de manera transparente y honesta, dejando a un lado siempre mi afinidad o mi simpatía por determinada ideología política, que es por la que finalmente he terminado decantando".

¿Qué pasará en RTS tras la salida de Luisa Delgadillo?

Recientemente salió de El despertar de la noticia, informativo en el que compartía con Allison Carrillo, y se quedó solo con La Noticia de las 07:00. Cumplió una etapa, pero también se cansó.

Mientras regresa la directora nacional, Mariuxi Padilla, quien está de vacaciones, ocupará su lugar Roselena Vásconez. No sería raro que se quede, es una de las engreídas del noticiero.

Luisa Delgadillo se suma a las filas del PSC

"Creo que cumplí un ciclo importante en mi vida. Tengo 37 años en el ejercicio profesional", explica la periodista a EXPRESIONES.

La mañana del 15 de agosto también fue presentada como candidata a las elecciones primarias de Asamblea Nacional del PSC y aliados. Explica que va a correr como la segunda asambleísta nacional en las elecciones de 2025 por ese partido.

Respecto a su falta de experiencia en lo político, admite que así es. "Tal vez la única experiencia que tengo es mi experiencia de vida como comunicadora seria, como madre, fui padre y madre para mi hijo, como hija preocupada siempre por mi familia, por mi madre que todavía vive. Quienes me conocen saben que no soy de las que ve un conflicto o un problema y miro para otro lado. Por el contrario. Siempre me ha gustado apersonarme".