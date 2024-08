Dayanara confesó que su vida corrió peligro desde su aparición en la 'narcofiesta'

Temía por su vida. La cantante ecuatoriana Dayanara sorprendió a su público al revelar los difíciles momentos que atravesó desde su presentación en la polémica 'narcofiesta', que se desarrolló en Guayaquil, el pasado 10 de mayo, en una finca privada en el km. 34 de la vía a la costa.

Durante su reciente visita a Colombia, en una entrevista concedida a Caracol TV, la joven artista y también modelo confesó que recibió amenazas de muerte. Por ello, ha temido por su vida y la de su familia.

"Hubo un tiempo en el que llegué a investigar porque me enviaron amenazas diciendo que me iban a 'dar el vire'. Recibí un mensaje en WhatsApp en el que me decían que debía abandonar el país si quería mantenerme con vida. Fue muy duro, especialmente porque mi madre también recibió ese mensaje", relató Dayanara.

La cantante de pop explicó, en una entrevista para el programa Los Hackers del Espectáculo, de Ecuavisa, que todo comenzó meses atrás, cuando fue contratada para presentarse en la que horas después se conocería como ‘narcofiesta’, que contó con más de cien invitados.

"Gracias a Dios, fue un mensaje con la intención de asustarme, y lo lograron en su momento. Sin embargo, no pasó a mayores. Pudimos acercarnos a las personas indicadas y verificar si la amenaza era real. Finalmente, descubrimos que solo querían intimidarme por todas las difamaciones que se hicieron en su momento", expresó la cantante guayaquileña.

Dayanara Peralta no ocultó que, como cualquier persona, sintió miedo ante una amenaza tan directa. No obstante, aseguró que siempre se mantuvo tranquila, convencida de que no había hecho nada malo. Además, decidió poner la situación en manos de las autoridades, quienes le brindaron apoyo oportunamente.

¿A quién se celebró en la 'narcofiesta' en vía a la costa?

El evento fue organizado para celebrar el cumpleaños de un cabecilla de la banda 'Los Águilas', y entre los artistas invitados figuraban Dayanara Peralta y otros cantantes nacionales e internacionales. La policía continúa investigando el caso y ha realizado varias detenciones relacionadas con el evento.

Durante el operativo, se arrestaron a cinco personas, entre ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y miembros de bandas criminales. Se encontraron armas de fuego, dinero y vehículos de alta gama en el lugar.

¿Dayanara sabía que se trataba de una narcofiesta?

En mayo pasado, Enrique García, promotor de la artista, comentó a EXPRESO que Dayanara actuó "como cualquier cantante, hizo su show y se marchó. Cantó a las diez de la noche, cumplió con su trabajo y se fue. Se enteró de la noticia en la mañana del viernes cuando se levantó”.

Dijo desconocer de quién era la casa en la que se organizó la fiesta. “No tengo ese detalle, pero Dayanara tiene los papeles de su contratación, todo fue legal. No sé quién más estuvo. Todavía no he conversado con ella”. Se presentó durante 45 minutos aproximadamente.

