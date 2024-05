Dayanara cantó en fiesta que irrumpió la policía y luego en 'En contacto'

La Policía Nacional ejecutó un operativo la madrugada del viernes 10 de mayo, en una finca en el km 34 de la vía a la costa, y detuvo a varias personas, entre ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. En este lugar se desarrolló una fiesta con más de cien invitados y con artistas nacionales e internacionales.

Dayanara Peralta fue uno de los talentos que acudió a este festejo, además apareció en el programa 'En contacto', donde compartió con el mariachi Sueño de México, ganador de 'La mamá del mariachi'. En las redes sociales de Ecuavisa publicaron fotos y videos, sin embargo luego los sacaron.

Según su promotor Enrique García: “Ella estuvo contratada. Como cualquier cantante, hizo su show y se marchó. Cantó a las diez de la noche, cumplió con su trabajo y se fue. Se enteró de la noticia en la mañana del viernes cuando se levantó”.

Dijo desconocer de quién era la casa en la que se organizó la fiesta. “No tengo ese detalle, pero Dayanara tiene los papeles de su contratación, todo fue legal. No sé quién más estuvo. Todavía no he conversado con ella”. Se presentó durante 45 minutos aproximadamente.

El esposo de la intérprete Jonathan Estrada se tomó lo ocurrido en broma y en Instagram expresó: "viendo en las redes sociales lo que se está comentando, todo lo que se está hablando y de verdad no lo puedo creer, el Real Madrid nuevamente finalista de la Champions League". Hizo creer que iba a decir algo con relación a lo ocurrido, pero salió con uno de sus típicos chistes.

Además, cuando se conoció que las autoridades irrumpieron en la fiesta se mencionó al puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien a través de su cuenta de Instagram aclaró que se encuentra en Estados Unidos, donde tenía previsto recibir un doctorado honoris causa del Berklee Music College.

“La noticia real es que anoche (jueves) llegué a Boston para celebrar junto a mi familia las actividades por motivo del doctorado honoris que me confiere la universidad más importante de la música en Estados Unidos. Cualquier otra información es totalmente falsa, amarillista y alarmista. No estuve, no estoy, ni estaré en los próximos días en Ecuador. Hace creo que un año que no voy”.

En el video también mostró algunos edificios de Boston para que, si quedaba alguna duda de que él está en esa ciudad, con esas imágenes quede despejada.

Gilberto no se presentó. El que sí estuvo fue el doble internacional del boricua, Luis Adolfo Lecuna. “Yo estoy en Guayaquil, me presenté en la madrugada en la fiesta privada que allanó la policía. Aclaro que Gilberto Santa Rosa no estuvo, el que estuvo fue este servidor, contratado por un promotor de eventos”.

