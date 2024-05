Gilberto Santa Rosa no está en Ecuador: "anoche llegué a Boston", dice en sus redes

Tras el operativo policial ejecutado este 10 de mayo de 2024, en una finca en vía a la Costa y que dejó como resultado varios detenidos, quienes se encontraban celebrando una fiesta, se conoció por una fuente policial que el reconocido artista de origen puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, estaba entre los asistentes. Sin embargo, el cantante lo ha desmentido desmintió.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Santa Rosa, narró que se encuentra en la ciudad de Boston, Estados Unidos, desde la noche de este jueves, 9 de mayo. "Estoy listo para recibir mi doctorado honoris causa que me confiere el Berklee Music College", indicó.

El salsero también indicó que "no estuve, no estoy, ni estaré los próximos días en Ecuador". Calificó como "alarmista" y "amarilla" la noticia de su supuesta presencia en Guayaquil. Añade que hace casi un año que no visita el país sudamericano.

Sin embargo y pese al pronunciamiento del salsero, una fuente policial indicó a este Diario que el cantante sí se encontraba en la finca allanada, pero que no fue detenido.

El exvicepresidente Abdalá Bucaram también se refirió al tema y escribió en su cuenta de X: "(...) el cantante Gilberto Santa Rosa si fue puesto en libertad, pero mi hijo por ser Bucaram lo tienen preso (...)". Sin embargo, minutos más tarde borró el tuit y publicó otro.

"A la fiesta asistieron muchos artistas pero parece que Santa Rosa no estuvo, lo engañaron a Jacobito", escribió Bucaram Ortiz a las 11:01 de este viernes.

Quien se presentó en la fiesta era el doble de Gilberto Santa Rosa

En un video difundido en redes sociales, el venezolano Luis Adolfo Lecuna, doble de Gilberto Santa Rosa afirmó que fue él quien cantó en la fiesta donde se ejecutó el operativo policial de esta madrugada.

"Esta madrugada me estuve presentando en una fiesta privada, la cual fue objeto de allanamiento de la Policía de Ecuador", explicó.

