Policía confirma la detención de Jacobo Bucaram

La madrugada de este viernes 10 de mayo de 2024, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el que se detuvo a varias personas, entre las cuales está Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló en el interior de un finca ubicada en Guayaquil, vía a la Costa. Entre los indicios encontrados por las autoridades existen armas de fuego. Extraoficialmente, se conoce que la finca estaría ubicada a 10 kilómetros del peaje a Chongón.

Alfredo Arboleda, abogado cercano a la familia Bucaram, dijo a Diario EXPRESO que supo que Jacobo Bucaram estaba en una fiesta de aproximadamente 400 personas en la vía a La Costa y que en este instante acude al sitio para que pueda confirmar que ha pasado con el hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Y que, hasta el cierre de esta nota tapoco se ha podido comunicar con el excandidato presidencial Dalo Bucaram, para obtener más detalles de lo ocurrido desde las 07:00 de este viernes 10 de mayo.

Sin embargo, una fuente policial confirmó a EXPRESO que Jacobo Bucaram está entre los detenidos en este operativo.

El expresidente Abdalá Bucaram, padre de Jacobo, también confirmó al medio digital La Posta la detención. Añadió que desconoce cuál es su situación legal actual y que los abogados de la familia están trabajando en eso.

"Ha ido a una fiesta, le he dicho a Jacobito que no vaya, han estado personas armadas y como tiene apellido Bucaram, también se lo llevaron a él, pero Jacobo no porta armas", refirió el exmandatario a La Posta.

Jacobo Bucaram también enfrenta un proceso de delincuencia organizada

Jacobo y su padre, Abdalá, enfrentan -desde 2021- un proceso por presunta delincuencia organizada por el caso de supuestas irregularidades en la adquisición de insumos médicos de mascarillas y pruebas para detectar el covid-19, durante la pandemia de 2020.

En septiembre de 2021, la Fiscalía solicitó llamar a juicio a los procesados en este caso. En un principio, el juez Giovanny Freire sobreseyó al expresidente y a su hijo, pero la Fiscalía apeló.

La audiencia preparatoria de juicio contra Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, y dos personas más por el delito de delincuencia organizada, estuvo programada para el 20 y 21 de febrero de 2024, pero fue suspendida debido a la inasistencia del abogado defensor de uno de los procesados.

