Todos los planes mienten

La exministra de Energía Andrea Arrobo no tuvo la cara para presentarse ante la Comisión de Fiscalización, que la llamó a declarar este jueves en la primera jornada de comparecencias sobre la crisis eléctrica. La última vez que ella pasó por ahí fue para jurar sobre la Biblia (es un decir) que no habría apagones. Ahora, con un juicio político en su contra admitido la víspera por el Consejo de Administración Legislativa, se la quieren comer viva. Su sucesor, el ministro encargado Roberto Luque, quien sí asistió, no hace suya la acusación de sabotaje lanzada en su contra por Daniel Noboa, pero sí habla de “una suma de acciones irresponsables y negligentes que impresiona y da para sospechar”. Y describe su propio trabajo como un desesperado intento por salir del hueco.

Lo del gobierno frente a la crisis eléctrica es esquizofrenia pura y dura. Muchas de las ideas que hoy defiende Roberto Luque son exactamente las mismas que la propia bancada oficialista halló como causales de censura en el juicio político contra Fernando Santos Alvite, hace escasas dos semanas. Si el ministro de Energía de Guillermo Lasso fue acusado por el gobierno (y encontrado culpable) sobre todo de no haber ejecutado el Plan Maestro de Electrificación, que lo obligaba a construir determinado número de infraestructuras de generación eléctrica, al de Noboa no le queda más remedio que admitir que dicho Plan Maestro es inejecutable: “según el Plan somos Suiza”, dijo Luque, “es un plan que no ha sido realista”. En consecuencia, “hay que sincerarlo” y hacer otro. Uno que se ajuste a la economía del país.

Si Fernando Santos fue acusado y hallado culpable de comprar energía a precios muy altos a Colombia, al gobierno de Noboa le ha tocado comprarla aún más cara. “Compramos al precio que marcaba la bolsa del día”, dijo Santos en el juicio político y nadie lo escuchó. “Es un mercado spot y el precio no se negocia, el precio se fija cada día según el costo de generación”, explicó Luque y la Comisión guardó silencio. Porque “mas caro que comprar esa electricidad es no tenerla”.

Si en el 2023 la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía, a pesar de la crisis, fue del 51 por ciento (y por eso también fue censurado Santos), en lo que va del 2024 apenas llega al 2,55 por ciento según reconoció Luque, porque “los presupuestos son inflados”, el porcentaje de ejecución “es un índice mentiroso” y se trabaja “con retraso, haciendo ejecución del año pasado”. En suma: porque en el sector eléctrico nada, absolutamente nada, funciona como pretenden los planes y según consta en los papeles. Ni siquiera los supuestos costos de generación son costos reales y también hay que sincerarlos, insiste Luque. Sin embargo, con un poco de seriedad, los asambleístas de gobierno que enjuiciaron al exministro deberían, por exactamente las mismas razones, enjuiciarlo también a él. Salvo que nadie debería ser enjuiciado por hacer lo que puede.

Y lo que se puede hacer no alcanza. La situación climática que precipitó esta crisis es, reveló Luque, la peor desde que la central de Paute fue construida, hace 60 años. “Había el 2 por ciento de posibilidades de que esto ocurra”, dijo. Y si bien está lloviendo en mayo más de lo esperado, la crisis sigue siendo grave. Sobre todo porque la central Coca Codo Sinclair sale de operación hasta diez veces por año (en el 2024 ya van seis) por causa de los sedimentos. Es un efecto de la erosión regresiva. Quizás a quienes se debería fiscalizar es a los que aprobaron los informes ambientales para su construcción. Pero el bloque más grande de la Asamblea, incluyendo a la presidenta de la mesa de Fiscalización, no quieren oír ni hablar de semejante herejía.

Noboa: hablar sin saber nada

Visto en retrospectiva, el video de la intervención de Daniel Noboa en el debate presidencial de primera vuelta que se proyectó en la Comisión de Fiscalización por pedido de la correísta Sofía Espín, es casi escandaloso: el entonces candidato se inventó la teoría de que el problema eléctrico del país está en la transmisión, dijo tener un (inexistente) convenio con Israel y hasta ¡prometió bajar la tarifa! El ministro Roberto Luque, no se compromete.