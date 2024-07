Dayanara sobre la narcofiesta: "Tres o cuatro días no quise salir de mi casa"

La cantante Dayanara Peralta está en República Dominicana porque es uno de los talentos ecuatorianos nominados a los premios Heat. Primero viajaron Mar Rendón y Andreína Bravo, y la esposa del productor Jonathan Estrada recién lo hizo el miércoles 10 de julio.

Aprovechando su permanencia en Punta Cana concedió entrevistas a medios internacionales, entre ellos, a la cadena Telemundo. Se refirió a la narcofiesta en la que cantó y que se desarrolló entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de mayo de 2024 en una finca de la vía a la Costa.

Dayanara no habló del tema en Ecuador y tuvo que hacerlo en Punta Cana

“Mentiría si digo que no me afectó, me afectó mucho porque estaba en un momento con todo el auge del tema 'Karma', la cantaban en todas partes. Todo era positivo y lindo. Ya lo cuento como una anécdota que en su momento me afectó..

Tres o cuatro días no quise salir de mi casa. Te llegan hacer creer que no debes salir, que no tienes que conversar con nadie. Te llegas a sentir culpable. No existían razones para sentirme culpable. Me sacudí, me paré y sigo haciendo música”, comentó.

Dayanara no pudo evitar las preguntas de la prensa extranjera. Sin embargo en Ecuador no dio declaraciones al respecto. Se postula a artista Región Andina en los galardones.

¿De qué se trató la narcofiesta?

La narcofiesta que contó con la participación de la cantante tuvo lugar en una finca ubicada en el kilómetro 34 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. El evento, que ocurrió la madrugada del 10 de mayo de 2024, fue intervenido por la Policía Nacional debido a informes sobre la presencia de líderes criminales en la fiesta.

Durante el operativo, se arrestaron a cinco personas, entre ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y miembros de bandas criminales. Se encontraron armas de fuego, dinero y vehículos de alta gama en el lugar.

El evento fue organizado para celebrar el cumpleaños de un cabecilla de la banda 'Los Águilas', y entre los artistas invitados figuraban Dayanara Peralta y otros cantantes nacionales e internacionales. La policía continúa investigando el caso y ha realizado varias detenciones relacionadas con el evento.

Narcofiesta: También se encontraron cheques firmados por sumas de dinero considerables. Cortesía

Mar y Andreína disfrutan de su estadía en Punta Cana

Mar Rendón se olvidó de la dieta en Punta Caná durante los premios Heat y prueba las delicias que le ofrecen. Y Andreína, al igual que el resto de sus colegas, aprovechó para dar entrevistas, además lucir sus outfits.

