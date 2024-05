Los famosos, el atractivo de las narcofiestas

El oscuro mundo del narco y el ambiente artístico siempre han estado relacionados de alguna u otra manera. Algunos famosos han sido cuestionados por trabajar en las llamadas ‘narcofiestas’. Y es que las rancheras, las baladas y la música de banda están entre los ritmos favoritos del crimen organizado. Sin embargo, no solo cantantes, también actrices, modelos y presentadores han sido vinculados.

En países como México y Colombia, son comunes estos festejos o eventos. En una entrevista, José Luis Rodríguez recordó la ocasión en la que cantó para Pablo Escobar en una misteriosa fiesta. De acuerdo con el venezolano, esa noche fue llevado a un hotel de Medellín. En ningún momento supo que estaba cantando para ‘El patrón del mal’, ya que él solamente tenía la orden de presentarse a oscuras en ese lugar.

Aseguró que el dinero que se gana en ese tipo de eventos misteriosos es “un dinero amargo”.

Según Fernando Rodríguez, hijo del jefe del Cartel de Medellín, Gilberto Rodríguez Orejuela, el mexicano Vicente Fernández actuó varias veces en las fiestas privadas de su padre.

Aunque muchos niegan los hechos, otras, como Paquita la del Barrio, no se esconde. “He trabajado para narcotraficantes. Uno no se da cuenta hasta que llega a la fiesta”, dijo.

En Ecuador también se organizan estas reuniones. La madrugada del viernes 10 de mayo, en una finca en la vía a la costa, la policía nacional irrumpió en una de ellas en la que se dieron detenciones y se encontraron armas.

Dayanara Peralta cantó, Emilio Pinargote acudió como presentador, el imitador de Gilberto Santa Rosa, Luis Adolfo Lecuna, y el colombiano Nelson Velásquez ofrecieron sus shows, y Mafer Pérez estuvo entre las asistentes o invitadas.

El representante de la intérprete de 'El Karma', Enrique García, confirmó que ella había sido contratada. La cantante lo único que dijo en sus redes sociales fue: “¿Cómo están? Espero que súper bien. He recibido muchos mensajitos preguntándome cómo estoy y cómo está mi equipo. Gracias a Dios, todos estamos muy bien, los quiero mucho. Gracias por siempre estar pendientes de mí y de mi música”. Mientras que su esposo, Jonathan Estrada, hizo bromas en las mismas redes sin mencionar el tema.

Como es su costumbre, Emilio se ha mantenido en silencio. El boricua Gilberto Santa Rosa apenas lo involucraron negó haber estado en esa reunión, él se encontraba en Boston, Estados Unidos. Su imitador aceptó su intervención alegando que fue contratado por un promotor de eventos.

¿Existe manera de evitar caer en reuniones de esta naturaleza? La mayoría de los consultados por EXPRESIONES dice que es sumamente complicado, ya que muchas veces son contratados por terceros. Y los que acuden sabiendo a dónde van... Una canción dice que por “el dinero baila el mono”.

¿Cómo protegerse?



Emilio Pinargote. Archivo

Según el comunicador y abogado Steven Reyes, “legalmente los artistas, presentadores y actores deberían blindarse en situaciones así, a través de contratos en los que queden establecidos tipos de shows, si son privados o públicos, horarios y demás cláusulas. Es recomendable que sin un contrato de por medio no se lleve a cabo la presentación. Ellos podrían justificar que su presencia en el lugar es debido a una actividad lícita, ya que existe una relación contractual de por medio con firmas de responsabilidad de quienes intervienen en el mismo. También es aconsejable que previo a aceptar cualquier acuerdo, se analice el tipo de espectáculo, la hora, el lugar y quién es el contratante para de esa manera evitar ser relacionado con grupos delincuenciales”.

Voces

“Menos mal con Silvana (Ibarra) jamás existió algún problema o una situación parecida. Los artistas no preguntamos de dónde van a sacar el dinero para pagar el show, no pedimos un pasado judicial. Cuando son presentaciones públicas, solicitamos la seguridad policial y siempre hay una comisión de shows o somos referidos por amigos empresarios. Con los números de teléfonos y correos nos damos cuenta de la seriedad que existe. Cuando son espectáculos privados, generalmente se conversa con la persona que va a contratar, sobre todo si no se la conoce. En la conversación nos damos cuenta por dónde va todo. He visto por redes sociales que quieren involucrar a artistas y talentos que participaron en esa fiesta. Hasta ahora no veo dónde está lo malo de que Dayanara Peralta haya cantado”.

Gustavo Pacheco, músico y exesposo de la cantante Silvana Ibarra

Katiuska Peralta. Cortesía

“Lamentablemente como conductora de eventos, siempre estoy expuesta, por ello procuramos tener las debidas precauciones. En mi caso, mi mánager y coordinadora es mi madre, la que trata de averiguar discretamente quiénes son los que están relacionados con el evento, para quién es y quiénes serán los asistentes. Si hay algo dudoso, lo rechazamos diplomáticamente por bien remunerado que sea. Hasta el momento no se han dado problemas”.

Katiuska Peralta, conductora de eventos

“Es muy difícil saber o evitar ese tipo de situaciones. Creo que la mayoría de veces quienes nos contratan son organizadores de eventos. No preguntamos de dónde sacan la plata. Esto ya ha pasado a artistas no solo en Ecuador. Sencillamente los organizadores se ponen en contacto, ya sea con los mánager o directamente con los artistas si es que fueran conocidos”.

José Daniel Parra, cantante

“Estos tiempos exigen estar alerta y tener la sabiduría y valentía para que, a pesar de nuestra necesidad de trabajo, sepamos escoger. En lo personal, me es imperativo conocer al cliente, eso me puede dar una primera perspectiva para saber si lo hago o no. Hay que hacer una práctica que cada vez es más común, investigar. Es lamentable, porque como ciudadanos vivimos confiados en que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, nos toca juzgar o jugar a ser jueces sin juicio y dejarnos llevar por comentarios o la intuición. No es lo correcto, porque atenta contra la confianza, pero lastimosamente es necesario”.

Carlos Luis Andrade, presentador

“Con lo vivido recientemente se deben establecer parámetros de seguridad que impidan estar involucrados en situaciones como estas. Como animador de eventos, jamás me ha pasado. Cualquier artista pudo estar en el lugar de Dayanara o el de Emilio Pinargote como animador. Yo no pido récord policial de mi cliente, rara vez se conocen detalles de la persona que contrata. Sería conveniente recibir cierta capacitación de parte de las autoridades para nosotros como talentos, identificar cada característica del evento que solicita nuestra participación”.

Henry Bustamante, presentador

También opinan los representantes de artistas



“En la actualidad es muy complicado identificar la procedencia del dinero de la persona que te contrata o su historial. Especialmente porque lo más probable es que quien te llama o se te acerca para contratarte no es el cliente final. Siempre es importante la experiencia de la persona que representa al artista. Esa experiencia te puede permitir darte cuenta de ciertas anomalías en el posible cliente y poder así anticipar las complicaciones que genera una relación (aunque sea legalmente contractual ) con personas con historial dudoso. La misión más importante del mánager es salvaguardar la integridad física y moral de su representado y en ese sentido debe siempre estar atento y alejarlo de las malas compañías en cualquier sentido”.

Daniel Ugalde, mánager

“Se intenta siempre poner filtros a los contactos que quieren un show. Saber ¿quién es la persona que contrata? ¿dónde será la presentación? Además se cruza información. Todo lo que sea necesario para proteger al artista y a nosotros mismos. Pero es misión casi imposible. Nunca te contratan directamente. Utilizan amistades conocidas, promotores de eventos o relacionistas públicos que son los que dan la cara. Es delicado y complejo el asunto. Se puede tener los máximos cuidados, pero no hay garantías totales”.

Wacho Fernández, promotor de artistas locales y extranjeros

Wacho Fernández y Silvana. Archivo

“Generalmente los organizadores de esas fiestas se ponen en contacto a través de terceros y con el representante se llega a un acuerdo. No es posible verificar qué tipo de festejo es. Muchas veces se dan cuenta cuando llegan al lugar, se ve gente armada y el ambiente medio raro. Ahí es la sorpresa. Solo viví una mala experiencia. No queda más que cumplir con la presentación e irse de inmediato”.

Jorge López, representante artístico

"El silencio no es la mejor estrategia"



“En incontables ocasiones me he encontrado con clientes o firmas de empresas que nos dicen ‘mejor no digamos nada, igual la gente se olvida’. Cuando nos enfrentamos a una crisis, el silencio nunca va a ser la mejor estrategia, hay que recordar que el silencio también comunica. En el momento en el que no se enfrenta la situación crítica y no se habla de ello, se deja abierta la posibilidad de que la opinión pública llene ese vacío con infinidad de elucubraciones. Es como firmar un cheque en blanco, cualquiera le pondrá el valor a tus acciones, y no siempre será el mejor.

La mejor estrategia es la anticipación, es decir prever los riesgos, en este caso con los artistas o figuras públicas involucradas, tener mecanismos de acción frente a posibles escenarios adversos en los que se ponga en riesgo su reputación o credibilidad. En esta situación específica, cuando ya ha ocurrido un incidente que deja en entredicho su imagen, la acción inmediata y recomendada es utilizar un comunicado en el que se exprese de forma clara y concreta su postura frente a los hechos suscitados. Si se tiene información de soporte, debe ser adjuntada para que sea contrastada y verificada. En tiempos de la era digital, un comunicado en sus páginas de redes sociales hubiera sido lo más factible y recomendable. Esta acción podría haber coadyuvado a frenar las especulaciones”.

Lucy Pazmiño, Directora de La Nueva Agencia

Transparencia y prudencia



"En situaciones en las que figuras públicas están presentes en eventos que pueden dañar su imagen, considero crucial manejar la comunicación con transparencia y prudencia. Emitir un comunicado oficial, rápido y certero que clarifique su participación y nivel de conocimiento sobre las actividades del evento es fundamental para controlar la narrativa y evitar ambigüedades a la vez que se demuestra cooperación para reforzar la responsabilidad y ética proyectadas en el individuo.

Es imperante considerar que los profesionales encargados de estas cuentas personales deben de manejar distintos escenarios próximos y contar con recursos gráficos modificables para trabajar sobre respuestas rápidas que minimicen el impacto reputacional a corto y mediano plazo, pero dicha tarea se vuelve más compleja si la persona implicada hace un manejo individual de sus plataformas. Sobre si tuvieron que comunicar su participación en el evento acaecido en un recinto de vía a la costa, y cómo se desarrolló, definitivamente debieron hacerlo como parte de un manejo de crisis efectivo”.

Gary Pulla Zambrano, Ph.D. en Comunicación

