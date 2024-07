Dayanara: A la prensa extranjera le habla sin problemas

Tras la muerte de Efraín Ruales, Alejandra Jaramillo se negaba a dar entrevistas. Algo que era comprensible, porque fue un crimen y la situación era delicada, sobre todo por su seguridad y la de su familia. Llegó a Estados Unidos y perdió el miedo. Cada vez que puede habla del presentador en la TV. Lo hizo en el reciente lanzamiento de sus productos. Ahora lo menciona sin necesidad, por lo que ha sido criticada.

Dayanara sobre la narcofiesta: "Tres o cuatro días no quise salir de mi casa"

Dayanara viajó a República Dominicana por los premios Heat y no se negó a hablar con la prensa extranjera de cuando cantó en la narcofiesta que se desarrolló entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de mayo de 2024 en una finca de la vía a la Costa. La cadena Telemundo le puso un micrófono y ella dijo lo que, sin problema, pudo haber dicho en Ecuador.

“Tres o cuatro días no quise salir de mi casa. Te llegan a hacer creer que no debes salir, que no tienes que conversar con nadie, te llegas a sentir culpable. No existían razones para sentirme culpable. Me sacudí, me paré y a seguir haciendo música”.



Tiene una buena carrera, está en auge, pero le manejan muy mal las relaciones públicas. Bastaba con enviar un comunicado a los medios. Cuando Aladino se enfermó, sus familiares lo hicieron; o así como lo hacen muchos artistas extranjeros cuando se separan, por un deceso, por algún tema en particular que quieren aclarar, por la cancelación de una gira o un show. También pudo haber grabado un video y subirlo a las redes sociales, como hizo Gilberto Santa Rosa cuando lo confundieron y se creyó que él había estado en el mencionado festejo.

Sin embargo, por cada canción que lanzan o hasta por lo más mínimo sí buscan a la prensa. No la menosprecien. Como se van al exterior, entonces sí hablan por allá.

El hijo de Julián cumple nueve meses

El hijo de Julián Campos y Kimberly Cedeño, Julián Hernando, es todo un modelo y ya cumplió diez meses de nacido. El niño se convirtió en la mayor alegría de sus padres, luego de tres pérdidas. Se parece a su papá y tiene una gran facilidad para posar.

