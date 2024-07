Premios Heat 2024: La mejor rockera se llama Mar Rendón

Punta Cana se puso tricolor con el triunfo de Mar Rendón en los Premios Heat 2024. Y no fue el único talento ecuatoriano que brilló sobre el escenario del evento organizado por el canal musical HTV. El jueves 11 de julio, Andreína Bravo y Dayanara Peralta también estuvieron presenten con un show y como presentadora, respectivamente.

Katy Perry: Sus vídeos con más récords en YouTube Leer más

(Te puede interesar: Mar Rendón triunfa en los Premios Heat: le ganó a Juanes, Morat, Maná y otros)

Las tres artistas han afianzado por tercer año consecutivo su cercanía con la producción. Su desempeño musical y el apoyo de sus fans en el país les ha permitido sobresalir y ser consideradas representantes en estos premios de nivel latinoamericano.

En esta ocasión intervinieron musicalmente Mar y Andreína, como parte de la presentación del proyecto de La Nueva Cepa, un disco que incluye a varios talentos de la región y del cual se busca impulsar sus carreras.

Mar interpretó en vivo la balada Si fuera yo, mientras que los otros participantes prefirieron hacer playback. Andreína ‘la bandolera’ Bravo dejó su flow con su reciente sencillo, Caducaste.

Posteriormente la intérprete de Solo ruido subió al escenario para retirar el único premio que se llevó Ecuador. Mar conquistó la categoría Mejor artista rock, ganando frente a grandes nombres del género. En esa categoría competía con Jorge Drexler, Maná, Juanes, Morat, Molotov, Belanova y Aterciopelados.

RELACIONADAS Mar Rendón reúne a 200 marcianos en su primer concierto

Mar Rendón agradece emocionada

Tomorrowland recibe multa millonaria por usar vasos desechables Leer más

“Gracias Diana Montes y Master Chris por creer en mi desde antes de conocernos, cuando me invitaron la primera vez a cantar en el festival Heat en Guayaquil. Por darme la oportunidad de cantar en sus majestuosos escenarios”, agradeció la artista en Instagram.

Y continúo: “También por acogerme no solo a mi sino también a la enorme legión de marcianos que me acompaña en todo. Pero sobretodo: gracias por poner a Ecuador en el mapa de la música mundial, no nos quiten el ojo de encima nunca porque mi país está lleno de muchísimo talento que el mundo necesita conocer”. Dayanara fue la encargada de presentar esta categoría, quien además no pudo ocultar la alegría de darle el triunfo a su compatriota.

Los premios Heat funcionan por elección popular mediante el aplicativo móvil Heat.tv.

Mirella Cesa: "Siempre he hecho lo que me da la gana" Leer más

En la gala final estuvieron presentes varios nuevos artistas. Entre ellos Juan Duque, Noreh y La Perversa. Pero también asistieron los consagrados como Silvestre Dangond, quien se llevó un trofeo a su trayectoria musical en sus 20 años de carrera.

El momento más emotivo fue, sin duda, el homenaje a Chyno y Nacho.El dúo venezolano regresó a la música casi 10 años después, y en el que se vio muy recompuesto de su salud a Chyno. Además de llevarse sendos trofeos, Corina Smith y Jonathan Moly.

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)