Teresa Arboleda, a sus 63 años da una lección de vida

Desde que Ana Buljubasich, Rocío Cedeño y Teresa Arboleda se jubilaron, disfrutan la vida sin la presión de horarios o de lucir impecables cada segundo. Se las ve más relajadas y auténticas.

La expresentadora de noticias y excompañera de Alfonso Espinosa de los Monteros llegó a los 63 años. “No puedo más que agradecer a Dios por cada instante y experiencia. He aprendido, como dice Saramago, ‘a tomar todo lo bueno’. A mi edad, me acepto tal como soy, con mis arrugas y mis manchas. Me esfuerzo por cuidarme y lucir bien, porque entiendo que mi cuerpo es mi compañero constante, hasta el fin de mis días.

Las redes sociales, como cualquier herramienta, tienen un doble filo: pueden ser utilizadas para nuestro beneficio o pueden hacernos daño. Nos permiten ver y conocer mucho, pero debemos ser críticos y conscientes de que no todo lo que vemos es real. Sin criterio, podemos volvernos adictos, dependientes, envidiosos, inseguros y odiadores. Me quedo con mis manchas y mis arrugas, tal vez considere alguna cirugía o tratamiento en el futuro, pero estas marcas cuentan la historia de mi vida. No necesito borrarlas, pues son testimonio de quién soy y me acepto. Sigo con ilusión por la vida y por todo lo que Dios decida poner en mi camino.

Las palabras de Saramago resuenan en mi corazón: ‘¡Tengo la edad que quiero y siento! La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido... ¡Qué importa cuántos años tengo! ¡No quiero pensar en ello! Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños, se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza’”. Tere, como la llaman, da una lección de vida.

La Flaca Guerrero, Ana Buljubasich, María Josefa Coronel, Liz Valarezo, Gustavo Segale, Carlos Julio Gurumendi, Pedro Pablo Duart y otros conocidos la felicitaron por su onomástico. Aunque ya Tania Tinoco no está en este plano, hay lazos como la amistad que siempre unen.

La presentadora Mayra Jaime, de 'Agárrate', dice que la vida y el cuerpo cambian cuando las mujeres se convierten en madres. Tiene un hijo, Mathías, fruto de su relación con David Naula.

“Muchas veces nos sentimos mal, ya no tenemos el cuerpo de antes o las críticas de terceros nos afectan mucho. Y como siempre digo, el físico es lo de menos, unas pueden operarse, otras hacer dietas y ejercicios para mejorar el aspecto físico. Pero ahora tenemos algo que nos llena, algo que nos hace tan felices como nunca lo imaginamos. Yo quiero presumir un hijo feliz, un hijo que tiene mi tiempo y atención, ya pronto volveré a ser la de antes (no más peleona), pero feliz en esta nueva etapa”.

Mayra está chocha con su nene, es su adoración.

En los premios Heat

Andreína Bravo, Dayanara y Mar Rendón son parte de la décima edición de los Premios Heat que se desarrollan el jueves 11 de julio en República Dominicana, en Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana.

En esta segunda ocasión de Mar en el evento musical, tiene dos nominaciones: Mejor artista rock y Fandom del año. “Me siento feliz porque sé que es una gran oportunidad para que más gente me conozca”, dice.

Mientras que Dayanara (quien recién viajó el miércoles 10 por compromisos pendientes en Ecuador) se postula a artista Región Andina. Andreína compite con Mar en Fandom del año y con Dayanara como Artista Región Andina. Durante su estancia en ese país, dos de ellas han participado en conferencias de prensa, paseos, reuniones y han compartido con otros talentos de la música latina. Una de las más emocionadas es Andreína, quien tiene preparadas algunas sorpresas. Ellas cuentan los minutos que faltan para el inicio de esta fiesta.

