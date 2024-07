Andrés Parra: “La bandera de mi show es la indignidad”

Andrés Parra está que no se baja del avión. Este año tiene 77 fechas en teatros, lugar en el que se siente más que nadie en el planeta Tierra. El actor colombiano de 46 años está involucrado de lleno en un proyecto del que ha sacado provecho de todas las experiencias de su vida, en especial de esas que lo han atormentado. Así nace Venga que sí es pa’ eso, una obra de stand-up cargada de un humor que lo hará llorar de risa con las penas de otro.

Andrés es recordado por los televidentes por su participación en varias telenovelas, entre la que destaca Escobar, el patrón del mal. Aunque su vida artística nació en el teatro y es lo que espera hacer con más ansias este año con este proyecto.

Las filmaciones no paran y pronto grabará una ficción para Netflix, mientras sigue haciendo cine. El año pasado estrenó Los iniciados, en Prime Video.

El 19 de julio estará en Quito, con una función en el teatro Scala. Pero antes se acercó a la prensa para dar todos los detalles de esta comedia “que le sacó las tripas”.

La entrevista

Tiene más fechas que Taylor Swift. ¿Cómo logró un tour tan largo?

Musicales de Broadway llegan a Guayaquil en su propio idioma Leer más

(Risas) ¡Ojalá podamos ser la próxima Taylor Swift! Apenas estamos empezando. La meta es cumplir esta agenda de 77 fechas, pero estamos en mano de que el show vaya funcionando, del voz a voz. Si me preguntas, mi plan ideal es que pueda estar de gira los próximos dos o tres años. Incluso, poder repetir. Mi prioridad es el show por encima de cualquier producción que aparezca.

Con tanto show por el mundo, queda claro que hay colombiano por todos lados.

Colombia está regada por todas partes. Hay mucha gente, con ese partido de fútbol en Houston, era yo no sé cuántos colombianos metidos allá. ¡Eso está sabroso!

¿El humor latino tiene algo que rescata frente al de otros países?

No conozco el humor extranjero. Pero el latino es sarcástico, boquisucio, que me encanta. Somos irreverentes.

También puede ser porque tenemos mucho de qué burlarnos…

La tragedia nos marca. Somos hijos de una violencia y odio muy extraño. Poder burlarnos de eso me gusta mucho.

De su vida personal, ¿de qué se burla?

Este show es el resultado de esto. Descubrí que burlarme de mis traumas de infancia, de mis complejos, de mis miedos e inseguridades, es de lo que hablo. Yo me dije que si hacía un show, debe ser por ahí. Me saco las tripas y las pongo por ahí, y que la gente conozca lo que normalmente escondemos. Me gusta el humor sincero y el que no está apegado al qué pensarán, dirán… ¡Este es un show indigno! ¡La bandera de mi show es la indignidad! Es una gaminada (risas).

¿Tuvo algún reparo al contar algo específico?

Yo decidí empelotarme y lo que sí ha sucedido es que ya en show le tengo susto. Nuestra regla es tírelo, y si eso cae mal lo saco del show. Voy probando, porque todo chiste se puede caer. Lo voy haciendo en la práctica. He procurado que el show cada vez sea más jodido, con cosas más densas. De eso de lo que no hay que hablar, yo lo hago.

¿Tiene opinión de todo?

No. Este stand-up va sobre mi experiencia y la autoridad moral que me da esto es que yo no lo invento. Yo lo viví. Yo sé que es ser gordo en la adolescencia, las dificultades de encontrar pareja, ser el tóxico de la relación. Es para acabar conmigo, no con nadie más. Pero… puede pasar que pase el milagro de que usted se parezca a mí y se identifique (risas). ¡Y ahí lo jodo!

Diego Spotorno: "Estoy cerca de los 50 años, no quiero que nadie me dé consejos" Leer más

Hace poco salió Bebé Reno, puede ser una serie con un espíritu similar a lo que hace. ¿La vio?

¡Cuando la vi dije: este man hizo lo que yo! Richard Gadd es el escritor, productor y director. Es su historia y con esto él nos cuenta cosas, demasiadas cosas personales. Es el mismo ejercicio de Venga que sí es pa’ eso.

¿Cómo será la puesta en escena en Quito?

Arranqué todo esto en diciembre y ahora en tu capital le pondré cosas nuevas que escribí. Para ver si funcionan. La obra ya se retroalimenta.

Entonces hacer una obra así es como andar en bicicleta, más fácil mientras se avanza.

Sí, justo así. Y ese es mi deporte favorito. Lo más bello que me ha podido pasar. No me llevo la bici a Quito porque no tengo el tiempo.

“El teatro es la libertad total. Los actores no podemos permitir que allí llegue la censura. Porque el día que nos quiten la libertad del teatro estamos jodidos. No se puede decir todo en la televisión o el cine. Pero el escenario es un lugar sagrado. En ninguna otra parte pudiera decir lo que cuento y cómo lo cuento”.



“Este show me lo gozo mucho. Entre ir a filmar o hacer presentaciones, me quedo con lo segundo. Es mi trabajo ideal, una delicia. Lo que yo gozo en el teatro, o lo que sufro, me divierte. Yo intento hacer de mis tragedias un espectáculo”. Andrés Parra Actor

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!