Katy Perry: Sus vídeos con más récords en YouTube

Katy Perry está de regreso. Por esa razón, vale la pena recordar su carrera llena de videos que se han convertido en grandes acontecimientos culturales. La estrella pop acaba de estrenar hoy el clip de Woman’s World, el primer sencillo de su álbum 143.

La intérprete de Teenage dream ha proporcionado tantas imágenes dulces y atrevidas a lo largo de los años, que han acumulado millones (e incluso miles de millones) de visitas. Aquí repasamos su canal de YouTube y determinamos sus cinco videoclips más populares de todos los tiempos. ¿Cuál es su favorito?

Roar se ha convertido en un himno de motivación. El pasado 10 de mayo, Billboard anunció que este video musical de la artista estadounidense superó la impresionante suma de 4 mil millones de visualizaciones en YouTube. Este se lanzó el 10 de agosto de 2013 con un clip dirigido por Grady Hall y Mark Kudsi.

Inspirado en el antiguo Egipto, Katy Perry consigue posicionar este clip en su segundo más reproducido en su canal de YouTube.

Sobrepasa los 3,7 mil millones de vistas. Estrenado en el 2014, ya había roto récords en su momento. Según datos de YouTube, el Dark Horse, de Katy Perry, fue el video más visto del año con 715 millones de visitas.

Uno de los videos más graciosos de la cantante que siempre tiene una cuota cómica en su música. Presentado en el 2011, su popularidad no ha perdido ni un poquito de interés. Por esa razón, ahora tiene 1,5 mil millones de reproducciones.

En 2010 llegó uno de los temas que más gusta a los estadounidenses en sus fiestas de Independencia. Pero también al mundo entero en las celebraciones de fin de año.

Firework tiene ahora más de 1,4 mil millones de reproducciones en YouTube.

Katy Perry versiona "All You Need Is Love" de The Beatles