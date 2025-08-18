José Ruales a Jaramillo: "No tengo rabo de paja, soy lobista de los pacientes"

El exministro de Salud, José Ruales, respondió a las acusaciones de la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo.

“Soy lobista de los pacientes y del derecho a la salud y la vida de los ecuatorianos”, respondió el médico José Ruales, exministro de Salud, frente a los calificativos de Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet.

La mañana del lunes 18 de agosto del 2025, en su espacio con la prensa, Carolina Jaramillo sostuvo, sin dar nombres: “En el IESS se está haciendo un trabajo importante de investigación y depuración

y eso ha generado incomodidades que van generando vocerías interesantes, inusitadas de algún exministro que hoy funge de analista experto en salud. Pero que además lo que parece es diría yo hasta lobista de prestadores externos".

Además señaló: "se jacta de que en su época se pagaron por millones a los prestadores externos. Pero qué curioso se dejó desatendida a la gente. Dice que se pagó 360 millones de dólares, más del 10 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Habrá que ver si se hizo auditorías muy necesarias en el Ministerio de Salud, para ver si esos pagos se debieron hacer. Hoy cuestiona muy duramente, cuando en su época se repartieron los pagos sin la debida fiscalización".

La respuesta a Jaramillo, ¿conflicto Gobierno y José Ruales?

“Nadie va a creer en los disparates de la portavoz del Gobierno. No tengo rabo de paja ni conflicto de interés con prestadores privados, empresas o laboratorios. Los profesionales y trabajadores de la salud me conocen. Al contrario he recibido muestras de solidaridad (luego de esto)", señaló consultado el médico José Ruales, frente a las acusaciones de lobismo en salud pública.

Asimismo, el exministro de Salud comentó: "He exigido el cumplimiento de la ley, he vigilado sus acciones y he sido justo con el pago de quienes cumplieron con las auditoría técnicas y la calidad de atención. Al fiscalizar verán que todos los problemas se exacerban a partir de diciembre 2023. Seguiré informando con datos".

El exministro de Salud alertó una disminución de 1.400 millones de dólares en el presupuesto del ministerio

El 12 de julio, en entrevista con EXPRESO, José Ruales detalló que desde 2024 hay una reducción del presupuesto para el Ministerio de Salud de USD 1.462 millones. También que en 2023 había 155 millones de dólares para el rubro de externalizados, que cubre lavandería, alimentación, limpieza y seguridad en hospitales. En este 2025 decidieron asignarles solo 37 millones de dólares.

En hospitales como el Eugenio Espejo, de referencia nacional, ya se sienten los problemas por la falta de ese presupuesto para externalizados, según han denunciado médicos.

El 5 de agosto, el médico José Ruales corrigió a Jaramillo, quien anunció que el Gobierno pagó USD 26.2 millones a Solca. La deuda supera los USD 100 millones, dijo. Este 18 de agosto, Jaramillo reprochó que se “pasea por los medios de comunicación”.

