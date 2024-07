Mirella Cesa: "Siempre he hecho lo que me da la gana"

Aunque por sus largas ausencias parece que la cantante Mirella Cesa (39) se ha alejado de la música, no es así. Su tiempo lo ha dedicado a componer y a estudiar producción. También a la crianza de sus hijas, Emma (4) y Amaia (de apenas 10 meses de nacida). Ellas son fruto de su matrimonio con Alejandro Menéndez.

Cada vez que las menciona durante la entrevista con EXPRESIONES, le brillan los ojos y una tierna sonrisa se dibuja en su rostro.

Acaba de lanzar el sencillo 'Algoritmo', producido por Joshua Abudeye y Larry Coll, ganador de Latin Grammy. Planifica lanzar otro tema y terminar el año con una gira.

La intérprete, quien logró la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2018, aprovecha el tiempo para incursionar en otra faceta artística: la escultura.

Se mantiene vigente

En ocasiones se ha pensado que usted se alejó de lo que le apasiona, la música.

Aunque no parezca, he estado trabajando, ya sea en Miami o en Guayaquil. Grabé el disco 'La quinceañera', disponible en las plataformas digitales, y en diciembre saqué 'Mejor plan'. Telemundo Internacional la tomó como su canción identificativa, alusiva a la Navidad.

He trabajado en mi faceta de cantautora, creando música para licenciar. Hay empresas como Telemundo que contratan para ello, ya he hecho algunas campañas para el Día de la Madre y Navidad. Trabajo con ellos desde 2010. Es rentable porque son campañas grandes y a veces involucra la imagen. Además estoy dedicada a mis hijas. Ser madre cambia la perspectiva, se hace lo que nos apasiona, pero también hay que aportar a la casa. De alguna manera es una estabilidad porque por la inseguridad que se vive, es complicado irse de gira. Ahora que soy mamá, lo pienso tres veces antes de ir a cantar a cualquier lugar.

La maternidad le cambió la vida

Musicalmente tiene ‘otro hijo’.

Cada canción lo es. 'Algoritmo' suena mucho a Suramérica, con la esencia de mis temas. Es un poco lo que está sucediendo en el mundo con las redes sociales. Muchos se dejan llevar por ellas. Algo que ejerce presión en el ser humano. Con este tema trato de hacer conciencia de que el algoritmo es hacer lo que nos llena. No dejarse llevar por corrientes en las que a veces no encajamos, es entonces cuando nos frustramos o no somos felices.

Una parte de la letra dice: “nada me afana porque yo siempre hago lo que me da la gana”. Siempre hay que hacer todo desde el cariño, desde la emoción y desde la entrega. Tal vez por ello, esa ausencia que han sentido es porque me he querido dar tiempo para disfrutar de mis hijas y para verlas crecer. Si solo estuviera ofreciendo shows o haciendo giras, perdería muchos momentos que nadie me devolverá.

Con sus hijas, Emma y Amaia. Cortesía

Es obvio que la maternidad le dio un giro a su vida.

Así es. El otro día leí un post que me pareció precioso: “Solo vas a tener 18 Navidades, 18 años nuevos, 18 cumpleaños; luego los hijos quieren volar”. Se van rápido los años y aquello lo he vivido con mis sobrinos. Yo ya tengo 17 años de carrera, se fueron volando, desde que salí con La propuesta.

Siempre un hijo necesita de una guía, es importante que vean a la mamá que trabaja, pero a la vez a la mamá que está con ellas, que estuvo cuando dieron sus primeros pasos o que se involucró en lo que estaban haciendo en la escuela. Todo eso es un tesoro. Se verá reflejado en mi música y en mi carrera, en mis próximos temas.

Sus hijas serán entonces las protagonistas de sus canciones.

En 'La quinceañera' incluí el tema 'Abrázame', dedicado a Emma. Para Amaia ya he escrito algunos que seguramente saldrán pronto.

¿La familia de Mirella seguirá creciendo?

Ya no. Toco madera, toco madera (risas). Las niñas son preciosas; mis sobrinos son los varoncitos de la familia. Yo tenía diez años de casada cuando llegó Emma. Fue un embarazo espontáneo, se dio. Nunca hubo presión, todo fluyó. Cuando nació la primera, entonces sí quise que tuviera una hermana. Ahí puse el acelerador. Amaia es la hija buscada. Su nombre tiene ese significado. Gracias a Dios, a mi lado está un hombre que me deja ser y yo lo dejo ser. Cada quien tiene su espacio, sus sueños y sus anhelos. Nos amamos y nos apoyamos.

Como expresa la letra de su nuevo tema, ¿usted siempre ha hecho lo que le da la gana?

Siempre lo he hecho, aunque soy respetuosa y sigo ciertos patrones, pero siempre intento que mi corazón se exponga como es, en mi actitud, en mi forma de vestir o en la música. Si no es honesto, si es algo que no siento, prefiero que se quede ahí, que no salga. Si no estoy involucrada, si no me toca, si no me mueve las fibras del corazón, es mejor que no.

Muchos se marchan a otros países. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Lo ha considerado?

No, porque este es mi país. Aquí están mis raíces. Lo más importante es la familia. Durante muchos años por mi carrera me perdí fechas y momentos especiales que no volverán nunca. No deseo eso. Estoy en la etapa en que valoro más lo que nadie me puede devolver, que no está representado en lo económico sino en lo espiritual. Quiero que mis hijas tengan esa cultura de la familia, de esas tradiciones y costumbres que no se viven cuando estás en el exterior. Sé que es importante la seguridad, pero ahora los peligros están en todas partes. Es mejor ir y venir.

Gran parte de su tiempo lo dedica a escribir, según lo que cuenta.

Efectivamente. Ya en agosto saldrá otra canción, 'Blues de lamento', que habla más de la temática social, de la realidad que vivimos, del miedo que sentimos por la incertidumbre. Describe mi sentir.

Tiene una nueva pasión, la escultura

Tras 17 años de trabajo, puede darse el lujo de componer para nuevos talentos e incursionar como productora.

El año pasado en Miami nos reunimos con personas que conocí en una feria en Nueva York. Sé que colocan canciones a diferentes artistas. A veces ni avisan, se mueve solo. En mi segundo embarazo aproveché el tiempo, porque me mandaron a descansar, para estudiar producción musical. Se aprende a plasmar las ideas que se tienen. La música tiene más mi esencia.

Una de las esculturas de Mirella. Cortesía

El arte lo lleva en sus manos, también. Ahora hace esculturas.

Estoy aprendiendo con barro a modelar y estudiando con Claudia Maldonado. Mi madre (Mirella) y mi hermana (Paola) son decoradoras. Mi familia está vinculada al arte. Para el video de 'Algoritmo' hice una máscara. Es un trabajo de paciencia, de mucho detalle. Es fundamental el material. Llevo cuatro meses desde que arrancamos con el curso. Recién he hecho tres piezas. Las sigo moldeando, así es el ser humano.

Somos un pedazo de barro que el tiempo va formando. A la mayor de mis hijas (ambas son nacidas en Estados Unidos) le encanta pintar, también la música, pero no la obligo. Estudia piano a su ritmo. Canta afinada. Siempre me escucha cuando ensayo. Desde que estaban en la panza escuchan música.

Después del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, más de un artista siguió sus pasos.

Se trata de abrir puertas, de visibilizar a Ecuador en otras fronteras, que se queden con la imagen de que nuestro país tiene talento musical, grandes deportistas o escritores. Siempre he visto a la música como un compartir. Nunca olvidaré que Patricia González le habló de mí a Armando Manzanero e hizo que me inviten a cantar.

Ha sido muy cuestionado que la periodista Alondra Santiago utilice el Himno Nacional para expresar sus opiniones contra el gobierno.

La conozco, me ha entrevistado. Creo que el Himno Nacional se debe respetar. Pero la gente va cambiando, viendo de otra manera ciertas situaciones, a la vida, pero los símbolos patrios se respetan.

En diciembre cumplirá 40 años. Gerardo Menoscal

