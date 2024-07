Érika Vélez: "No me he hecho cirugías estéticas"

Érika Vélez no la ha pasado nada bien en los últimos días porque le apareció un orzuelo (un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se parece a un grano), que le ha estado molestando desde hace un par de semanas.

“No disminuía ni con medicamentos, debido a eso debieron drenar. Pero tampoco resultó, el médico decidió abrir y sacar todo. Me mandaron reposo, que evite el estrés y que no haga fuerza. Ya están diciendo que me he hecho algo en la cara, en los ojos. No es verdad, no me he hecho cirugías estéticas”.

Reinier peca de fanfarrón

La imagen es importante para estar en TV, no es novedad, pero qué poco favor se hace el ahora presentador de farándula Renier Izquierdo, de TC, al decir que está ahí por ser guapo. Muchas mujeres seguramente suspiran por el cubano, pero peca de fanfarrón. Deja ver que no tiene nada más que ofrecer que su pinta, porque como comentarista todavía tiene mucho camino por recorrer. Busca generar con sus comentarios.

Fabiola quiere volver a la farándula

La pandemia se llevó al programa 'Faranduleros', de Canal Uno, del que formaba parte Fabiola Véliz. La cadena tampoco está al aire. La presentadora y actriz se reencontró con el equipo. Quieren volver. No es mala idea, pero si lo hacen, que sea con el objetivo de hacer farándula con criterio, con responsabilidad y con profesionalismo. Fabiola, además de viajar por el mundo, está dedicada al teatro y ahora ‘cocinando’ su regreso. Nada está dicho, el tiempo lo dirá.

