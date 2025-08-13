Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La mesa se plantea como un mecanismo estratégico para coordinar esfuerzos, optimizar recursos y fortalecer capacidades institucionales y comunitarias.
La mesa se plantea como un mecanismo estratégico para coordinar esfuerzos, optimizar recursos y fortalecer capacidades institucionales y comunitarias.CORTESÍA

Ecuador instala comité internacional para proteger a menores del crimen organizado

La mesa se plantea como un mecanismo estratégico para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados 

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la niñez y adolescencia frente al reclutamiento forzado, el Gobierno instaló la Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional, un espacio de articulación entre el Estado y la comunidad internacional.

(Te invitamos a leer: Caso Las Malvinas: Aplazan audiencia contra 17 militares por desaparición de menores)

La iniciativa fue liderada por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, en su calidad de vicepresidenta del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUUNNA), y contó con la participación de la canciller Gabriela Sommerfeld.

La mesa se plantea como un mecanismo estratégico para coordinar esfuerzos, optimizar recursos y fortalecer capacidades institucionales y comunitarias, con el fin de prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados o estructuras del crimen organizado.

RELACIONADAS
El destino final de estos bienes dependerá del avance de las investigaciones
El destino final de estos bienes dependerá del avance de las investigacionesCortesía Policía Nacional

¿En qué consiste el comité internacional?

Durante su intervención, la vicepresidenta Pinto destacó que la protección de la niñez requiere más que normas o acciones operativas, y debe incluir la reconstrucción del tejido social desde los primeros años de vida. “Necesitamos que las instituciones trabajen de la mano, que la cooperación internacional aporte su experiencia y recursos, y que las familias se sientan acompañadas y respaldadas”, afirmó.

(Sigue leyendo: ADN impulsa castigo severo a adolescentes infractores: así responden los expertos)

INCUATACION DROGA ARAMDA ECUADOR

Ecuador en el mapa del tráfico de drogas: corredor del narco mundial

Leer más

Por su parte, la canciller Sommerfeld aporta con su contingente diplomático y técnico para sensibilizar a la comunidad internacional sobre esta problemática. “Nuestro aporte será tender puentes con socios nacionales y extranjeros para incrementar las capacidades de prevención y protección, y disminuir los riesgos y vulnerabilidades sociales”, señaló.

La mesa permitirá alinear la cooperación internacional con las prioridades nacionales establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Reclutamiento, además de compartir buenas prácticas, identificar sinergias y promover una respuesta conjunta frente a los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Entre las entidades participantes se encuentran organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones internacionales como la Unión Europea (programa Ser Paz), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento Antinarcóticos de EE. UU. (INL), UNICEF, PNUD, ACNUR, UNODC, ONU Mujeres, OIM, GIZ, ChildFund, Plan Internacional, World Vision, Aldeas Infantiles SOS, entre otras.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asambleísta Camila León protagoniza impasse con la prensa cuencana

  2. Beneficio fiscal por adopción en EE.UU.: Hasta $ 15,950 por niño ¿cómo solicitarlo?

  3. ¿Qué sucede si un restaurante no cumple con las regulaciones de la veda de cangrejos?

  4. ¿Qué es la Corte Constitucional en Ecuador y por qué Daniel Noboa la está atacando?

  5. Alondra Santiago acusa a Marcela Aguiñaga de alinearse a Gobierno de Noboa: ¿Por qué?

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  3. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Obras en el 'Parque de las Tripas', en Quito, en la mira: piden revisión técnica

Te recomendamos