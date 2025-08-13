Caso Las Malvinas: Aplazan audiencia contra 17 militares por desaparición de menores

Esta es la segunda vez que se suspende la diligencia; la anterior, el 10 de julio, fue pospuesta debido a nuevas pericias

La audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares ecuatorianos fue suspendida a solicitud de la defensa técnica de uno de los acusados.

La audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares ecuatorianos, procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de Las Malvinas, fue suspendida este 13 de agosto a solicitud de la defensa técnica de uno de los acusados.

La Fiscalía General del Estado informó que se desplazó el proceso judicial relacionado con hechos ocurridos en diciembre de 2024, cuando los adolescentes fueron detenidos de forma irregular y posteriormente hallados sin vida, con impactos de bala en la cabeza.

Una fuente del gobierno señaló que la "nueva fecha de la audiencia será comunicada oportunamente", aunque el juez del caso mencionó como tentativa el próximo 25 de agosto. Esta es la segunda vez que se suspende la diligencia; la anterior, el 10 de julio, fue pospuesta debido a la presentación de nuevas pericias no conocidas previamente por las partes.

Los menores fueron detenido por patrullas militares

El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos por dos patrullas militares en las afueras de un centro comercial en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Posteriormente, fueron trasladados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Inicialmente, los militares afirmaron haber dejado a los menores con vida en una zona rural. Sin embargo, en una segunda reconstrucción de los hechos, tres de los procesados que solicitaron cooperación eficaz revelaron que los adolescentes fueron golpeados y humillados antes de su desaparición. La autopsia confirmó que las víctimas murieron por disparos en la cabeza.

