Polo Baquerizo: "Con mi esposa estamos durmiendo en camas separadas"

Polo Baquerizo y su esposa Laila no pudieron celebrar sus 41 años de matrimonio, ya que ella estaba en la clínica por la operación a la que se sometió debido a una fractura en el tobillo derecho. Lo que más lamenta el eterno perdedor es que por las circunstancias están durmiendo en camas separadas.

“Nunca en mi vida me ha pasado algo así, hace falta la media naranja (risas). Solo me queda visitarla, tiene la ayuda de una enfermera. Este asunto me desbarató. Le pido a Dios que ayude para que no sea tan largo este proceso de recuperación”.

Prendas en show room de Natasha Wiesner

Durante el homenaje póstumo a Luis Tippán estaba prevista una alfombra roja que iban a conducir Alex Franco y Fiorella Solines. No se dio y por ello tampoco se llevó a cabo la subasta de prendas del diseñador. Por el momento parte de este vestuario se exhibirá en el show room de su colega Natasha Wiesner, quizá luego se haga un remate por Internet.

Más baile que buen contenido

Al parecer ya el contenido dejó de ser importante en los informativos. Por lo menos es lo que se ve o son las últimas tendencias. Tanto al aire como en las redes sociales, cada vez es más frecuente ver a Allison Carrillo, de RTS, bailando con su nuevo compañero Adrián Contreras, de 'El despertar de las noticias', un poco más arman un concurso.

También aparecen haciendo bromas en videos promocionales, supuestamente causan gracia. Claro que con tanta inseguridad y malas noticias, lo único que queremos es desconectarnos. Tampoco cuestionamos que sean alegres, pero es la forma que tienen ahora de enganchar a la audiencia.

Luis Enrique quiere probar comida nacional

El salsero Luis Enrique ha venido un montón de veces a Guayaquil. Ha perdido la cuenta, pero aunque no lo crean, no ha probado la comida criolla. Solo un ceviche y pare de contar.

La próxima semana estará en la ciudad, así que los organizadores de su show deben llevarlo a comer un rico caldo de bola o de salchicha, arroz con menestra y carne asada, bolón, una bandera. Hay para elegir.

