Lios Choko: "Cantar es mi trabajo y mi pasión"

Desde hace 15 años, el cantante Lios Choko vive en Ecuador, pero su tierra natal es Cuba, la que visita con frecuencia no solo porque lo vio nacer, además tiene familia. Su padre (Tomás), quien también es músico, todavía se encuentra allá al igual que su progenitora (Nereida).

“Toda una vida fui artista, es lo que digo cuando preguntan cómo descubrí mi talento musical”, expresa el también productor y añade que su familia era muy pobre. “De niño soñaba que era un gran artista, cuando me despertaba llorando veía que solo había un par de zapatos para todos”.

Era muy pequeño cuando imitaba al cantante que estaba de moda. “Me subía en alguna tarima en la escuela para cantar como esas personas. A los 14 años me paraba en el escenario a cantar hip hop, antes tocaba el bajo en una banda de rock. A mi papá siempre lo vi con una guitarra en las manos y mis tíos poseen talento musical. Siempre supe que iba a poder”, cuenta el intérprete, cuya especialidad es la salsa, la salsa choke y los ritmos tropicales.

Al principio la pasó mal

En 2012, en Ecuador vivió una experiencia que jamás imaginó. Según él, firmó con una casa discográfica en España, “saqué dos canciones ('Lloras' y 'Celosa') al estilo de Chino y Nacho. Pegaron esos temas, firmé un papel en blanco y lo perdí todo, no recibí ni un centavo. Sufrí mucho, no podía ir a territorio español, a pesar de que los empresarios me buscaban porque se me perdió el pasaporte, estuve ilegal. Sacar un documento cubano es un gran problema. Sentí una gran frustración”.

Como expresa el refrán, “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. En 2015 llegó su primer éxito en Ecuador con el nombre 'Fui yo quien te boté'. Recientemente firmó con la disquera On Top Records, en Miami, una filial de Universal Music, es uno de los artistas más virales en nuestro país y ha sido invitado a los Latin Grammy, cuya gala será el 14 de noviembre en la ciudad estadounidense.

En ocasiones ha estado en la isla hasta tres veces al año. “Extraño a mi familia, mi madre siempre creyó en mí. A todo el barrio le habla con orgullo de su hijo. Quiere venir, la traeré de visita porque si se queda no me deja salir (por la inseguridad)”, comenta sonriente.

'El negro sabroso', el disco con 15 canciones

A través de Spotify, Lios Choko está sonando en México, Colombia, Perú y Ecuador con su reciente canción 'El negro sabroso', producida en el estudio de Donny Beat Maker junto a Abimal Abre

¿Usted también es sabroso como el protagonista del tema?

(Risas) Soy el protagonista. En un concierto, una fan me pidió una foto y me dijo que olía rico y seguro cantaba y bailaba rico (risas). Entonces comenzaron a llamarme así. De esa manera surgió el tema, que se volvió viral en plataformas digitales. 'El negro sabroso' se llama el disco de 15 temas, del que ya salió 'Regálame una noche', 'Culpa tuya' (una trilogía que además contiene 'Culpa mía' y 'La culpa es de tu madre') y 'No me gusta trabajar'. Está previsto el lanzamiento en septiembre en México.

Sus trabajos tienen títulos muy sugerentes y cuando se los escucha provocan salir a la pista a bailar. (Risas)

En el caso de la trilogía, la letra es muy pegajosa, se narran situaciones que se viven en las relaciones. A veces los hombres no hacemos nada y las mujeres nos celan, son necias y tóxicas, están encima. Aquello cansa. En ocasiones la suegra se mete mucho, provocan peleas lo que es desgastante

Haciendo alusión al tema No me gusta trabajar. ¿Ese no es su caso?

Me gusta cantar, ese es mi trabajo y mi pasión. Está basada en parte de mi historia porque gira en torno a una persona que tiene suerte. Yo trabajo, crear es lo mío. A veces la gente piensa que los ar

Se quedó sin pasaporte en Ecuador

¿Por qué prefirió Ecuador cuando salió de Cuba?

Fue la oportunidad que se dio. En 2010 no se necesitaba visa para venir a este país. Tengo un amigo con una academia de modelos que nos orientó. Me siento como en casa porque el clima en Guayaquil casi es el mismo, la gente es cariñosa. No me costó acostumbrarme, lo que me costó fue la forma de hablar de los ecuatorianos. Ahora no me acostumbro a la de Cuba (risas).

El 2024 se fue volando, se aproxima el fin de año, ¿qué tiene pendiente?

En noviembre iré a Estados Unidos me invitaron a los Latin Grammy, no estoy premiado. Según sé algunos artistas nacionales pagan para ir. Me choca con otra actividad en Chile, pero prefiero ir a los Grammy. Estoy cosechando, ya estoy en la pelea, como dicen estoy sentado en el banco y en cualquier momento salgo a competir. Aunque no se gane, el nombre del artista suena. Quiero hacer más promoción en el exterior. Tengo pendiente una visita en México, donde estoy sonando. Debo aprovechar aquello.

Lo urbano ha invadido el mercado musical, todos van para el mismo lado, sin importar un estilo propio.

Soy productor musical, el mundo cambia, no creo que esté mal. Cada quien debe hacer lo suyo y cada quien debe defender su esencia. Yo canto y escribo mis temas, no trato de parecerme a nadie, no se puede. Prefiero el original por muy buena que estén las versiones.

Sobre el escenario hasta los 90 años

Mantiene una relación con María Fernanda Sánchez, desde hace dos años. “Una amiga mía nos presentó, mi amiga la llevó a mi casa. Todavía no tenemos familia, pero vendrá. Aunque yo tengo dos hijos”, dice Lios Choko, quien añade que a los 40 años es todavía “un muchacho. Aún tengo para 40 más. Me veo arriba del escenario por un largo tiempo. Yo me muero arriba de un escenario con 90 años, Así me veo, jamás tiraré la toalla”.

